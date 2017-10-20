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KONYA (AA) - Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, "Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü Kudüs'ün özgürlüğünden geçmektedir. Kudüs'ün özgürlüğüyse iç sorunlarını aşmış, düşünsel farklılıklarını bir kenara bırakarak asıl davaya odaklanmış, Filistinlilerin kurduğu özgür ve bağımsız bir devletten geçmektedir." dedi.

İşler, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Kudüs Açık Üniversitesi işbirliğiyle Konya'da bir otelde düzenlenen "Filistin Meselesi ve Türkiye Uluslararası Kongresi"nde, Filistin meselesinin her zaman Türkiye'nin gündeminde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bugüne kadar Filistin halkına hiçbir karşılık beklemeksizin destek verdiğini dile getiren İşler, "Filistin meselesi, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde sahiplendiği en önemli davalardan biridir." dedi.

Kudüs'ün bütün insanlığı bağrına basan bir şehir olduğuna dikkati çeken İşler, şöyle devam etti:

"Bu nedenle Filistin Davası, tek başına iki devlet arasında yaşanan bir sorun olmanın ötesinde, yürütülen işgal projesi nedeniyle, Yaratıcı'ya ve tüm insanlığa ait olan bir şehre yapılan saygısızlıktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkı, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlıklara asla göz yummamıştır. Yakın zaman önce İsrail devletinin kısıtlama girişimi, hükümetimizin kararlı tavrı ve yoğun çabalarının etkisiyle sonlandırılmış ve Müslümanlar yeniden Mescid-i Aksa'da namazlarını rahatça kılmaya başlamışlardır."

- "Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü Kudüs'ün özgürlüğünden geçmektedir"



İşler, Türk halkının Filistin meselesini kendi davası olarak sahiplendiğini belirterek şunları söyledi:

"Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü Kudüs'ün özgürlüğünden geçmektedir. Kudüs'ün özgürlüğüyse iç sorunlarını aşmış, düşünsel farklılıklarını bir kenara bırakarak asıl davaya odaklanmış, Filistinlilerin kurduğu özgür ve bağımsız bir devletten geçmektedir. Filistin özgürleşmeden ve tüm uluslararası toplum tarafından tanınan bir devlet haline gelmeden bu meselenin çözüme kavuşması mümkün değildir. Hükümetimiz o gün gelene kadar Filistin'e verdiği destekten asla taviz vermeyecektir."

- "Mescid-i Aksa ümmetin tamamının meselesidir"

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının Kudüs meselesine gönül verdiğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız ve Kudüs'le ilgili söz söyleyenler, bu meselenin bütün Müslümanların meselesi olduğunu vurgulamıştır. Biz aynı değerler etrafında toplanmış bir ümmetiz. İnancımızın önderi Efendimizin miraca yükseldiği mekandır. Gökte inşa edilip yere indirilen mekan, Kudüs. Dolayısıyla Kudüs, yönümüzü döndüğümüz, fiilen de kıblemiz olmuş bir mekandır. Mescid-i Aksa bu bağlamıyla ümmetin tamamının meselesidir."

- "Sahip çıkmaya devam etmeliyiz"



NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de Filistin'in gelecek kuşaklara en iyi şekilde anlatılması gerektiğini vurgulayarak "Filistin meselesini unutmamak, unutturmamak zorundayız. Hep beraber Filistin meselesine sahip çıkmaya devam etmeliyiz. İnşallah Filistin'de gençlerin eğitimi, kardeşlerimizle yapacağımız ortak işler için de bir araya gelebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve NEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çemrek, Filistin meselesinin gündemde kalması için uluslararası bir kongre düzenlediklerini aktardı.

Programa, Konya Valisi Yakup Canbolat, Türkiye'nin Kudüs Büyükelçisi Gürcan Türkoğlu, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, El Halil Belediye Başkanı Tayseer Abusnieneh, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Sami Şahin, Kudüs Açık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Amr, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Filistin meselesinin uzmanlar tarafından masaya yatırılacağı kongre, 22 Ekim'de sona erecek.