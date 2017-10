BİTLİS (AA) - Bitlis ve çevresinde ceviz üretiminin yaygınlaştırılması ve daha yüksek bir ekonomik değer haline getirilmesi için çalıştay düzenlendi.

Bitlis Valiliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), Adilcevaz Kaymakamlığı ve Adilcevaz Belediyesi iş birliğiyle "Adilcevaz Ceviz Festivali" kapsamında, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) Konferans Salonu'nda, "Bitlis ve Çevresi Ceviz Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Çalıştayda konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, bilimsel anlamda üretimin artırılması, yaygınlaştırılması ve daha kaliteli ceviz üretiminin elde edilmesi noktasında ülkenin değişik üniversitelerinden gelen hocaların sunumlar yapacağını söyledi.

Çalıştay sonuçlarının göz önüne alınarak yapılan çalışmalarla cevizin katma değerinin çok daha üst düzeye çıkacağını anlatan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Siirt fıstığı, 15-20 yıl öncesine kadar çok az üretiliyordu, çok da bilinmiyordu ama 2 binli yıllarda başlatılan bir çalışmayla dağa taşa fıstık dikildi. Bugün Siirt'in ekonomisinde çok önemli bir yere geldi. Bugün çok ciddi meyveleri alınıyorsa bizim de yapacağımız projeler sonucunda bölgemizin dağını taşını cevizle donatmamız lazım."

- "2018 yılını ceviz fidanı dikme yılı ilan ettik"

Ustaoğlu, özellikle kışın bölgede yoğun şekilde potansiyel ve saha tespitleri yapacaklarını ifade ederek "Bölgede 2018 yılını ceviz fidanı dikme yılı ilan ettik. Bölgemizin buna çok ihtiyacı var. Marka oluşturmak ve marka değeri yaratmak kolay değil. Üretimin artırılması, yaygınlaştırılması ve kalitenin yükseltilmesi adına bu çalıştay çok yerinde oldu." dedi.

Bitlis'in huzur, emniyet ve güven şehri olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, "Bugün her dağımızın tepesinde ve her vadimizde Allah'a şükürler olsun başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere bölgemizin her yerindeyiz." diye konuştu.

Vali Ustaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yıllardır bu bölgenin başına bela olan bölücü terör örgütüne karşı bölge insanımız da yerinden ayrılmadan, köylerini terk etmeden devletimizle birlikte verdiği kahramanca mücadele bizim için çok önemlidir. Bunlara katkı sağlamak, köylerinde, yurtlarında ve ata yurdunda kalmaları adına bu çalışma çok önemli. Anadolu'ya ilk giriş yaptığımız ve Müslümanların 641 ile 642 yıllarında geldiği bu coğrafya bir İslam beldesi. Bu anlamda böyle bir beldeyi birilerine terk edemeyiz ve bu beldeyi inşallah inşa etme ve geliştirme noktasında tüm gücümüz ve gayretimizi göstereceğiz. Bu çalıştayın da bu coğrafyaya yapılacak en güzel çalışmalardan biri olduğunu düşünüyorum."

- "Neden dağ taş ceviz olmasın?"

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ise üniversitelerin sadece eğitim öğretim yapmadığını, sürekli bulundukları yerlerde yerel, sosyal, kültürel ve ekonomik dinamikleri harekete geçirmek zorunda olduğunu dile getirdi.

İş adamları, sanayiciler ve üreticilerle yakın etkileşim içerisine girmek ve onları tetiklemek, bilgiyi bir araya getirmek ve buradan olumlu sonuçlar elde etmek için sürekli etkinlikler yaptıklarını anlatan Yardım, şunları söyledi:

"Burada ceviz bilimsel platformda değerlendirilecek. Tabii ardından güzel bir festivalle de süsleyeceğiz. Buradaki amacımız farkındalık oluşturmak. Elimizdeki değerin ve potansiyelin farkında olmak ve bunu geliştirmek. Siirt fıstığı, oraya ciddi bir kazanç getiriyor. Sektör haline geldi. Artık piyasada her tarafta Siirt fıstığı yerini aldı. Neden aynı şey cevizimiz için olmasın? Neden dağ taş ceviz olmasın? İç piyasaya yettiği gibi dışarıya da göndermeyelim? Bu potansiyelimiz var ve bunu yapabiliriz. Bugün burada bu farkındalığı oluşturalım, ciddi ve daha güzel projeler yapalım. Sürekliliği olsun. Burada konuşmayla kalmasın. Bir olayı başarıya götüren şey sürdürülebilirliktir."

- "Teşviklerle vatandaşlarımız ceviz bahçesine sahip oldu"

YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya da rekabetin arttığı küreselleşen dünyada söz sahibi olmak isteyen ülkelerin yatırımlarını geleneksel yöntemlerle, bilimsel bilginin ışığında planlayarak yapmak zorunda olduğunu ifade etti.

Bilgi faktörü göz önüne alınmadan yapılan yatırımlarda sermaye, emek ve doğal kaynaklarda kayıpların kaçınılmaz olacağına değinen Kazankaya, şöyle devam etti:

"Bu çalıştayda ceviz yetiştiriciliğiyle ilgili temel bilgiler verilecek. Sektörün ülke ve dünya ölçeğindeki yeri gösterilecek. Fidan üretimi, aşılama, zararlılarla mücadele ve hasat konuylarıyla ilgili ülkemizin değişik üniversitelerinden katılan hocalarımız sunumlar gerçekleştirecek."

- "Fidanlarımız hak ettiği yerde olacak"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fatih Asak, Bitlis'te birçok proje gerçekleştirdiklerini anlattı. Bu kapsamda Bitlis'e ait "Adilcevaz 13" ve "Kazankaya" isimli iki ceviz çeşidinin tescillendiğini vurgulayan Asak, "Hayırlı bir çalışma oldu. Bunun üzerine ne ilave edebiliriz diye mevcut tescillenen çeşitler üzerinde sertifikalandırma çalışması yürüttük. Bunun sonuna geldik. 2018 yılının sonunda artık sertifikalı fidanlarımız da hak ettiği yerde olacak." ifadesini kullandı.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise bölgenin topografik, coğrafik ve sosyo-ekonomik yönden diğer bölgelere göre biraz daha olumsuz şartlar içerdiğine dikkati çekti.

Bu durumun batıya göçe neden olduğunu kaydeden Gürsoy, "Buralara herhangi bir uçak ve makine fabrikaları kuracak halimiz yok. Burada cevizi geliştirerek üretip sosyo-ekonomik yönden bölgemizi kalkındırmamız lazım. Sadece Adilcevaz'da bunun getirisinin 25-30 milyon lira olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından ceviz üretimiyle ilgili sunum yapıldı.