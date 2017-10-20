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Bursaspor'da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları

20 Ekim 2017 Cuma, 14:20


BURSA (AA) - Bursaspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan, 5'e 2 pas ve pres oyunu ile devam eden çalışma, Demir Grup Sivasspor maçının taktik provasıyla tamamlandı.

Yeşil-beyazlılar, yarın Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Yenişehir Havalimanı'ndan özel uçakla Sivas'a gidecek.

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