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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: "(Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumu) Sürekli takip ediyoruz. ...

20 Ekim 2017 Cuma, 14:23
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: "(Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumu) Sürekli takip ediyoruz. Bize Rektörün son gönderdiği mesaj, şu anda ciddiyetini koruyor. Kötüleşme yok. İnşallah daha olumlu istikamette gelişecek. Uyutma devam ediyor. Beyin dinlendiriliyor. Bu, tedavi amaçlı, beynin yorulmaması, ödemin gerilemesi için. Sayın Baykal'ın tedavisi Türkiye'nin en yetkili hekimleri tarafından takip ediliyor. Biz de takip ediyoruz."
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