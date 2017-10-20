TBMM Başkanvekili Aydın:

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ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, ''Türkiye gibi büyük bir gücü hiç kimse karşısına almak istemez. Türkiye'nin dostluğu çok kıymetlidir ama Türkiye'nin düşmanlığının da ciddi tehlikeler oluşturabileceğini çok iyi bilmeleri gerekir.'' dedi.

Aydın, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat ve Salih Fırat ile Kahta ilçesi yakınlarındaki Atatürk Barajı kıyısında yapımı devam eden yürüyüş yolunda incelemelerde bulundu.

Burada AA muhabirine açıklama yapan Aydın, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ülkesindeki seçim öncesi Türkiye hakkında yaptığı çıkışların tek nedeninin seçim olduğunu belirtti.

Almanya'nın bu konuda geri adım atacağını, ilişkileri düzeltmek için tekrar olumlu adımlar atmaya başlayacağını ifade eden Aydın, "Türkiye gibi büyük bir gücü hiç kimse karşısına almak istemez. Türkiye'nin dostluğu çok kıymetlidir ama Türkiye'nin düşmanlığının da ciddi tehlikeler oluşturabileceğini çok iyi bilmeleri gerekir.'' diye konuştu.

Hiçbir ülkenin özellikle Ortadoğu ve İslam coğrafyası üzerinde çok büyük tesiri olan Türkiye ile ilişkilerini bozmayı göze alamayacağını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Büyük devletler, hiçbir zaman dünya barışının menfaatine olan uluslararası politikalarda, dış politik meseleleri kendi iç politikalarına malzeme etmemelidir. Almanya, bu süreçte ciddi hatalar ve yanlışlar yaptı. Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığıyla adeta seçimi alabileceklerini zannettiler. Fakat seçim sonuçlarına baktığımızda bu yaptıklarının yanlış olduğunu gördü. Türkiye ile ilgili ilişkileri yeniden restore etmeye çalışmaları bence olması ve yapılması gerekendir. Bu konuda Almanya tarafından atılan adımların değerli olduğuna inanıyorum."







