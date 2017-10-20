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Muğla'daki FETÖ/PDY operasyonu

20 Ekim 2017 Cuma, 14:34
Muğla'daki FETÖ/PDY operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen şüphelilere yönelik 17 Ekim'de Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Şanlıurfa ve Van'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi yakalanmıştı.


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