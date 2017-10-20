Türk ve Suriyeli iş adamları Kilis'te bir araya geldi

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KİLİS (AA) - Kilisli ve Suriyeli iş adamları, Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için neler yapılabileceğini değerlendirmek üzere Kilis'te bir araya geldi.

Valilik öncülüğünde Kilis Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan toplantıda, Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından oluşan güven ortamıyla beraber, bölge ekonomisinin güçlendirilmesine yönelik neler yapılabileceği ele alındı.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, toplantı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kilis ve Suriye halkının hep birlikte zor günler geçirdiğini söyledi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile huzur ortamının sağlandığını dile getiren Öndeş, karşılıklı yardımlaşmayla sorunların atlatılabileceğini belirtti.

Öndeş, şöyle konuştu:

"Fırat Kalkanı Harekatı ile sınırın bu tarafında da öbür tarafında da huzur ortamı sağlandı. Şimdi yaraları sarmaya çalışıyoruz. Bu zorlu süreci ancak karşılıklı yardımlaşmayla atabileceğimize inanıyorum. Birlikte bunun için çaba sarf etmeli ve bu konuda güçlerimizi birleştirmeliyiz. Tarihten gelen kardeşlik bağlarımız buna zemin hazırlamaktadır. Karşılıklı ihtiyaçlarımız var. Bunların karşılanması için karşılıklı ticaretimizi geliştirmeli ve var olan ticari imkanları artırmalıyız. Bu konuda eksikliklerimizi, sorunlarımızı tespit etmeliyiz ve bunlara hep birlikte çözüm önerileri üretmeliyiz. Üretilen çözüm önerilerini de hem Suriye hem Türkiye'de ilgili ve yetkili makamlara sunmalı ve takipçisi olmalıyız."

- "İki tarafta da hizmet etmek için çalışacağız"

Azez Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Muhammed Semih Kattur da Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde bölgede emniyetin ve istikrarın sağlanmaya başladığına işaret etti.

İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilebilmesi için yardımlaşmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Kattur, "Emniyetimiz ve istikrarımız sağlanmaya başladığı için son günlerde ülkemizde yaşanan gelişmeler için Allah'a şükrediyoruz. Biz hakikaten istikrara inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne, Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında teşekkür ediyorum. Ticaret için iki ülke çok önemli. Yardımlaşmamız, bir araya gelmemiz iki taraf için çok önemli. Azez Ticaret ve Sanayi Odasını yeni oluşturduk. İki tarafta da hizmet etmek için çalışacağız." diye konuştu.