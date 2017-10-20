Komşu ülkelerden Edirne'ye alışveriş turu

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EDİRNE (AA) - Yunanistan ve Bulgaristan'dan Edirne'ye alışveriş yapmaya gelenler, bölge esnafını sevindiriyor.

Yunan ve Bulgar kadınlar alışveriş için "sosyete pazarı" olarak bilinen cuma pazarının kurulduğu günü tercih ediyor. Perdeden, kıyafete, züccaciyeden makyaj ürünlerine ürün yelpazesi geniş pazarda komşu kadınlar uygun fiyata alışveriş yapmanın tadını çıkarıyor.

Bazıları ise tarihi çarşıları ziyaret ediyor. Akşam saatlerinde sınır kapılarında yoğunluk oluşturan komşu ülkenin "sınır ötesi alışveriş" yapan vatandaşları, deterjandan, kıyafete, gıdadan, hediyelik eşyaya pek çok ürünü Türkiye'den alarak evlerinin yolunu tutuyor.

Cuma pazarında tezgah açan Necmettin Bilir, AA muhabirine cuma günleri Türk müşteri kadar Yunan ve Bulgar müşterilerin geldiğini söyledi.

Hem avro hem de levanın alım gücünün yüksek olması nedeniyle komşu ülkeden alışveriş turları düzenlendiğini ifade eden Bilir, "Pazarımıza Yunan ve Bulgar müşterilerin ilgisi çok güzel. Pazara olan sempatileri yüksek. Yabancı misafirlerimizi döviz bürosunda paralarını bozdurup geliyor ya da pazarın içinde de avro ve leva ile satış oluyor. Çok memnunuz." diye konuştu.

Pazarcı Sami Acar da turistlerin genellikle toptan alışveriş yaptıklarını söyledi.

Bulgaristan'ın Haskova kentinde yaşayan Gülsüm Rafi ise her cuma Edirne'ye geldiğini belirterek, ucuza aldığı için bu pazarı tercih ettiğini anlattı.

Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'nin yaklaşık 15-20 yıldan bu yana sınır komşuları Yunanistan ve Bulgaristan'dan ziyaretçi çektiğini söyledi.

Sınırların sadece harita üzerinde kaldığını belirten Sanış, "Edirne yapı olarak da mübadele döneminde Yunanistan'dan göç aldı. Buradan oraya gidenler, oradan buraya gelenler oldu. Edirne'ye gelen ziyaretçiler Türkçe, esnafımız da Yunanca, Bulgarca biliyor." dedi.

Dövizdeki artışının yurt dışından Edirne'ye gelenler için avantaj oluşturduğunu anlatan Sanış, şunları söyledi:

"Onların 1 avrosu burada 4-4,5 liraya tekabül ediyor. Bundan dolayı Edirne, Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen için cazip hale geldi. Hem yurt dışınan hem de yurt içinden gelenleri hoş tutmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili bazı tedbirler alıyoruz. Ürünlerimize etiketlendirmeler yapıyoruz. 28 Ekim'de Yunanlıların Ohi Bayramı var. Bayram tatillerini de burada geçirenler olabiliyor. Bu hareketlilik esnafın yüzünü güldürüyor. Biz nasıl evden çıkıp ekmek almaya gidiyorsak. Onlar da Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelerek alışveriş yapıyorlar. Ekmeğini, etini, tatlısını, kuru yemişini, ayakkabısını ve giyecek eşyalarını alıyorlar. Edirne ekonomisini bir nebze onlar ayakta tutabiliyor diyebiliriz."

Sanış, Yunan ve Bulgar müşterilerilerle esnafın arasının çok iyi olduğunu hatta gelenleri ismen tanıdıklarını dile getirdi.

Kuruyemişçi esnaf Hülya Arslan da Türkiye'nin komşuları Yunanistan ve Bulgaristan'da yaşayanların sık sık Edirne'ye alışveriş yapmaya geldiğini söyledi.

Dövizdeki yükselişle yabancıların alışveriş potansiyelini yükselttiğini anlatan Arslan, "Genelde dolar ve avro ile alışveriş yapıyorlar. Dolar ve avro yükselmesiyle lira değer kaybetti. Buraya gelen turistlerin alım gücü arttı. Elleri, kolları dolu şekilde kentten ayrılıyorlar. Bu da Edirneli esanfın yüzünü güldürüyor." şeklinde konuştu.

Esnaf Kerem Sıragezen de Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen müşterilerinin genellikle tarihi çarşılarda alışveriş yaptığını aktardı.

Turistlerin Edirne ekonomisine katkı sağladıklarını anlatan Sıragezen, "Vitrinlerimizin camlarına ürünlerin Yunanca, Bulgarca anlamını anlatan yazılar astık. Etiketleri dolar, avro şekilde de sunuyoruz." dedi.

-"Fiyatları beğeniyoruz"

Bulgaristan'dan gelen Asiye Koca, bir otobüs dolusu Bulgarın alışveriş için Edirne'ye geldiğini söyledi. Kıyafet ve kuruyemiş alacağını belirten Koca, fiyatları beğendiklerini aktardı.

Yunan George Gleko ise alışveriş yapmak için sık sık Edirne'ye geldiğini anlattı. Fiyatların Yunanistan'a göre düşük olduğunu ifade eden Gleko, Edirneli esnafın misafirperver ve hoşgörülü olduğunu kaydetti.































