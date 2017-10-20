Uygulama noktasında kuş uçurtmuyorlar

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUŞ (AA) - Muş'ta güvenlik güçleri, kentin huzuru için oluşturulan uygulama noktalarında 7 gün 24 saat araçlarda arama yapıyor.

Terörle mücadelede başarılı operasyonlar gerçekleştiren güvenlik güçleri, kent merkezi ve ilçelerinde de huzuru sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kurulan uygulama noktalarında polisler, vatandaşların can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat kimlik kontrolü ve araçlarda arama yapıyor.

Uygulama noktalarında bir haftada 9 bin 262 araçta arama gerçekleştirildi ve 13 bin 12 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

Sürücülerden Yunus Çelik, AA muhabirine, uygulamalardan çok memnun olduklarını söyledi.

Bu çalışmaların halkın güvenliği için yapıldığını belirten Çelik, "Güvenlik güçlerine çok teşekkür ederim. Toplumun huzuru için sıcak soğuk, kar kış demeden sürekli nöbet tutarak görev yapıyorlar." dedi.