MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde 3. Hürpedal Bisiklet Festivali başladı.
Ortaca Belediyesi Kent Konseyi ile Hürpedal Bisiklet ve Doğa Sporları Derneğince düzenlenen festival kapsamında, 25 ilden görme engellilerin de aralarında bulunduğu 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen bisiklet turu Dalyan'dan başladı.
Festivale bu yıl kadın, erkek ve çocukların yanı sıra tandem bisikletleriyle görme engelli sporcular katıldı.
Dernek Başkanı Sevgi Kirak, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin 4 günlük programı kapsadığını söyledi.
Ortaca, Dalaman ve Yuvarlak Çay'ı kapsayan rotalarda pedal çevireceklerini belirten Kirak, son gün Dalyan'da tekne turu yapacaklarını bildirdi.
Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Avcı ise festivalin ilçenin tanıtımına katkı sağladığını ifade etti.
Festivale İstanbul'dan katılan görme engelli Oğuz Uğur da tandem bisikletiyle pedal çevireceğini, festivale katılmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.