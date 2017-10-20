Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hatay'da tarihi eser operasyonu

20 Ekim 2017 Cuma, 14:52
Hatay'da tarihi eser operasyonu

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, tarihi niteliği olduğu değerlendirilen bin 150 obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar doğrultusunda Kurtuluş Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda odalara gizlenen ve tarihi niteliği olduğu değerlendirilen bin 150 obje ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 Suriyeli zanlı gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER
Pamuk hasat makinesinin altında kalan 2 kişi öldü
YEREL

PAMUK HASAT MAKİNESİNİN ALTINDA KALAN 2 KİŞİ ÖLDÜ
Hatay'da karakola yönelik açılan taciz ateşi
YEREL

HATAY'DA KARAKOLA YÖNELİK AÇILAN TACİZ ATEŞİ
Suriye sınırında orman yangını
YEREL

SURİYE SINIRINDA ORMAN YANGINI
Hatay'da karakola yönelik taciz ateşi
YEREL

HATAY'DA KARAKOLA YÖNELİK TACİZ ATEŞİ
Hatay'da 16 yabancı uyruklu yakalandı
YEREL

HATAY'DA 16 YABANCI UYRUKLU YAKALANDI
Bosna Hersek'ten Suriyelilere 15 tır insani yardım
YEREL

BOSNA HERSEK'TEN SURİYELİLERE 15 TIR İNSANİ YARDIM
İdlib'de çatışmasızlık bölgesi
YEREL

İDLİB'DE ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİ

Cilvegözü Sınır Kapısı'nın ticari tırlara açılması
YEREL

CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI'NIN TİCARİ TIRLARA AÇILMASI