Hatay'da tarihi eser operasyonu

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, tarihi niteliği olduğu değerlendirilen bin 150 obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar doğrultusunda Kurtuluş Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda odalara gizlenen ve tarihi niteliği olduğu değerlendirilen bin 150 obje ele geçirildi.
Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 Suriyeli zanlı gözaltına alındı.