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Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor maçına hazır

20 Ekim 2017 Cuma, 15:03


KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Tony Popovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından teknik çalışma yaptı.

Sakatlıkları bulunan Mustapha Yatabare ve Serdar Deliktaş, idmana katılmadı.

Çalışmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde toplanan kafile, kara yoluyla Ankara'ya gitti.


- Takımda 5 eksik


Kardemir Karabükspor, sakat ve cezalı oyuncularından yoksun Ankara'ya hareket etti.

Kırmızı-mavili ekipte, sakatlıkları bulunan Mustapha Yatabare ve Serdar Deliktaş, Osmanlıspor karşısında forma giyemeyecek.

Geçen hafta oynanan Kayserispor maçında kırmızı kartla oyun dışında kalan Paul Papp ile 4'üncü sarı kartlarını görerek cezalı duruma düşen Ceyhun Gülselam ve Barış Başdaş da takımdaki yerlerini alamayacak.


- Tanase ceza sınırında


Kardemir Karabükspor'da Osmanlıspor maçı öncesi Rumen orta saha oyuncusu Cristian Tanase, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu oyuncu, yarınki karşılaşmada forma giyip sarı kart görmesi durumunda ligin 10. haftasında oynanacak Demi̇r Grup Si̇vasspor maçında görev yapamayacak.

Karabük ekibinin, Osmanlı Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak ve hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabakaya, Rybka, Kerim Zengin, Dany, Gaman, Ibanez, Torje, Skulason, Poko, Tanase, Grozav ve Seleznov 11'iyle çıkması bekleniyor.

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