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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "(PKK/PYD'lilerin Rakka'da PKK elebaşı Öcalan'ın posterini asması) ...

20 Ekim 2017 Cuma, 15:07
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "(PKK/PYD'lilerin Rakka'da PKK elebaşı Öcalan'ın posterini asması) Ortaya çıkan bu fotoğraf, Amerika'nın bugüne kadar söylediklerinin hepsini tekzip etmektedir ve terör örgütü, 'biz teröristlerle işbirliği yapmıyoruz, orada teröristler yok, Suriye Demokratik Güçleri var' diyen Amerika'yı biz buradayız diye yalanlamışlardır. Ortaya çıkan bu durum SDG'nin PKK yektir PYD ve YPG olduğunun da alenen bir itirafı durumundadır. Bu fevkalade büyük bir yanlışlıktır. Türkiye ile Amerika ilişkilerine çok büyük zarar vermektedir. Umarım ortaya çıkan bu gerçek, Amerika'yı tekzip eden durum karşısında bugüne kadar sürdürdüğü politikayı yeniden değerlendirmeye alır ve bu yanlış gidişten döner."
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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: &quot;(Türk ve ABD heyetleri arasındaki vize görüşmesi) Ankara Büyükelçisi'nin bize göre eksik veya yanlış bilgilendirmesi sonucu ortaya çıkan bir sorunla Türkiye ile Amerika karşı karşıya. Ankara'da yapılan bu görüşme her iki tarafın olayın esası hakkında karşılıklı birbirini bilgilendirmeleri ve doğru verilerin paylaşılmasına yol açmıştır. Yapıcı olarak geçmiştir ve taraflar görüşme sonuçlarını hükümetlerine aktararak oradan yeni bir irade almak üzere ayrıldılar. Umarız ki kısa bir süre sonra bu sorun aşılır.&quot;
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BAŞBAKAN YARDIMCISI BOZDAĞ: "(TÜRK VE ABD HEYETLERİ ARASINDAKİ VİZE GÖRÜŞMESİ) ANKARA BÜYÜKELÇİSİ'NİN BİZE GÖRE EKSİK VEYA YANLIŞ BİLGİLENDİRMESİ SONUCU ORTAYA ÇIKAN BİR SORUNLA TÜRKİYE İLE AMERİKA KARŞI KARŞIYA. ANKARA'DA YAPILAN BU GÖRÜŞME HER İKİ TARAFIN OLAYIN ESASI HAKKINDA KARŞILIKLI BİRBİRİNİ BİLGİLENDİRMELERİ VE DOĞRU VERİLERİN PAYLAŞILMASINA YOL AÇMIŞTIR. YAPICI OLARAK GEÇMİŞTİR VE TARAFLAR GÖRÜŞME SONUÇLARINI HÜKÜMETLERİNE AKTARARAK ORADAN YENİ BİR İRADE ALMAK ÜZERE AYRILDILAR. UMARIZ Kİ KISA BİR SÜRE SONRA BU SORUN AŞILIR."
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