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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "(PKK/PYD'lilerin Rakka'da PKK elebaşı Öcalan'ın posterini asması) Ortaya çıkan bu fotoğraf, Amerika'nın bugüne kadar söylediklerinin hepsini tekzip etmektedir ve terör örgütü, 'biz teröristlerle işbirliği yapmıyoruz, orada teröristler yok, Suriye Demokratik Güçleri var' diyen Amerika'yı biz buradayız diye yalanlamışlardır. Ortaya çıkan bu durum SDG'nin PKK yektir PYD ve YPG olduğunun da alenen bir itirafı durumundadır. Bu fevkalade büyük bir yanlışlıktır. Türkiye ile Amerika ilişkilerine çok büyük zarar vermektedir. Umarım ortaya çıkan bu gerçek, Amerika'yı tekzip eden durum karşısında bugüne kadar sürdürdüğü politikayı yeniden değerlendirmeye alır ve bu yanlış gidişten döner."