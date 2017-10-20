İşten çıkarılan işçiler yürüyüş başlattı

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'daki Şişecam'a bağlı Paşabahçe Cam Fabrikası'nda işten çıkarılan işçiler, protesto amacıyla İstanbul'a "İş, Aş, Adalet Yürüyüşü" başlattı.



Kristal-İş Sendikası Şube Başkanlığı önünde toplanan işçiler ve sendika üyeleri, çeşitli sloganlar attı.

Yürüyüş öncesi işçiler adına konuşan Aydın Şahin, işe dönüş talepleri için "İş, Aş, Adalet Yürüyüşü" düzenlediklerini söyledi.



İşlerine geri dönmek için mücadele ettiklerini vurgulayan Şahin, işten çıkarılan 90 işçinin mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini dile getirdi. İstanbul'a kadar yürüyeceklerini anlatan Şahin, kendilerine destek olanlara teşekkür etti.



Konuşmaların ardından, D-100 karayolu üzerinden İstanbul'a doğru yürümeye başlayan işçiler, kendilerine eşlik eden polis memurlarına karanfil verdi.

Yürüyüşe, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, bazı belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı yürüyüşün Tuzla'daki Şişecam Genel Merkezi önünde son bulacağı belirtildi.