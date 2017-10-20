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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(Türk ve ABD heyetleri arasındaki vize görüşmesi) Ankara ...

20 Ekim 2017 Cuma, 15:12
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(Türk ve ABD heyetleri arasındaki vize görüşmesi) Ankara Büyükelçisi'nin bize göre eksik veya yanlış bilgilendirmesi sonucu ortaya çıkan bir sorunla Türkiye ile Amerika karşı karşıya. Ankara'da yapılan bu görüşme her iki tarafın olayın esası hakkında karşılıklı birbirini bilgilendirmeleri ve doğru verilerin paylaşılmasına yol açmıştır. Yapıcı olarak geçmiştir ve taraflar görüşme sonuçlarını hükümetlerine aktararak oradan yeni bir irade almak üzere ayrıldılar. Umarız ki kısa bir süre sonra bu sorun aşılır."
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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, &quot;(PKK/PYD'lilerin Rakka'da PKK elebaşı Öcalan'ın posterini asması) Ortaya çıkan bu fotoğraf, Amerika'nın bugüne kadar söylediklerinin hepsini tekzip etmektedir ve terör örgütü, 'biz teröristlerle işbirliği yapmıyoruz, orada teröristler yok, Suriye Demokratik Güçleri var' diyen Amerika'yı biz buradayız diye yalanlamışlardır. Ortaya çıkan bu durum SDG'nin PKK yektir PYD ve YPG olduğunun da alenen bir itirafı durumundadır. Bu fevkalade büyük bir yanlışlıktır. Türkiye ile Amerika ilişkilerine çok büyük zarar vermektedir. Umarım ortaya çıkan bu gerçek, Amerika'yı tekzip eden durum karşısında bugüne kadar sürdürdüğü politikayı yeniden değerlendirmeye alır ve bu yanlış gidişten döner.&quot;
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BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ, "(PKK/PYD'LİLERİN RAKKA'DA PKK ELEBAŞI ÖCALAN'IN POSTERİNİ ASMASI) ORTAYA ÇIKAN BU FOTOĞRAF, AMERİKA'NIN BUGÜNE KADAR SÖYLEDİKLERİNİN HEPSİNİ TEKZİP ETMEKTEDİR VE TERÖR ÖRGÜTÜ, 'BİZ TERÖRİSTLERLE İŞBİRLİĞİ YAPMIYORUZ, ORADA TERÖRİSTLER YOK, SURİYE DEMOKRATİK GÜÇLERİ VAR' DİYEN AMERİKA'YI BİZ BURADAYIZ DİYE YALANLAMIŞLARDIR. ORTAYA ÇIKAN BU DURUM SDG'NİN PKK YEKTİR PYD VE YPG OLDUĞUNUN DA ALENEN BİR İTİRAFI DURUMUNDADIR. BU FEVKALADE BÜYÜK BİR YANLIŞLIKTIR. TÜRKİYE İLE AMERİKA İLİŞKİLERİNE ÇOK BÜYÜK ZARAR VERMEKTEDİR. UMARIM ORTAYA ÇIKAN BU GERÇEK, AMERİKA'YI TEKZİP EDEN DURUM KARŞISINDA BUGÜNE KADAR SÜRDÜRDÜĞÜ POLİTİKAYI YENİDEN DEĞERLENDİRMEYE ALIR VE BU YANLIŞ GİDİŞTEN DÖNER."
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