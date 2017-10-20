"Zenginliklerimizi fakirliğe çevirmeye çalışıyorlar"

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VAN (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Ülke bizim, bayrak bizim bayrağımız. Çok güzel zenginliklerimiz var. Birileri bu zenginliği fakirliğe çevirmeye çalışıyor ama Allah'ın izniyle başarılı olamayacaklar." dedi.

Van programı kapsamında cuma namazı sonrası Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal'ı makamında ziyaret eden Fakıbaba, fakültelerin öğretim üyeleriyle bir araya geldi.

Fakıbaba, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin doğusu, güney doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyiyle cennet bir vatan olduğunu, ülke olarak hak ettikleri yerde bulunmadıklarını, 15 yıldır çok önemli çalışmaların yapılmasına rağmen daha çok hizmetin yapılması gerektiğine inandığını söyledi.

Üniversitelerin kentten uzakta kurulmasını eleştiren Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Bunu Urfa'da da görüyorum. Kentten 15-20 kilometre ileride kampüs var. Öğrenciler oraya yerleşiyor. Dersler başladığında geliyor, okullar kapandığında da valizini alıyor ve kenti terk ediylor. Van'a Trabzon'dan, Urfa'dan, Siirt'ten, Antalya'dan gelen öğrenciler var. Vanlıların onlarla kaynaşması, birbirlerinin kültürlerini öğrenmesi maalesef olmuyor. Her üniversitenin fakülteleri ayrı ayrı yerlerde, kente yayılmış olsa halkla iç içe olurlar. Kültür alışverişi olur. Bu bağlamda kampüslerimizi yavaş yavaş kentin içine kaydırmamız gerekir. Sözünü ettiğimiz birlik beraberliği sağlamamız lazım. Bizler sağlayamıyorsak, sizler bizim hocalarımızsınız sizlerin sağlaması gerekir."

Fakıbaba, üniversitelerin hazırlanan projelere sahip çıkmaması durumunda başarılı olamayacağını vurgulayarak, toprağı suyla, çiftçiyi de bilgiyle buluşturacaklarını söyledi.

- "El ele verdiğimizde çok güzel şeyler başarabiliriz"

Bakanlığındaki bürokratların üniversitelerdeki konferanslara katılması gerektiğini aktaran Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Önümüz açık. Ülke bizim, bayrak bizim bayrağımız. Çok güzel zenginliklerimiz var. Birileri bu zenginliği fakirliğe çevirmeye çalışıyor ama Allah'ın izniyle başarılı olamayacaklar. Toprağımızla, kültürümüzle, farklı etnisitemizle çok farklı güzelliklerimiz var. El ele verdiğimizde çok güzel şeyler başarabiliriz. Bu konuda bizler öğrenci, sizler öğretmenlersiniz ve sizlere çok işler düşüyor."

- "Eğitim merkezlerinin açık olması lazım"

Fakıbaba, Yüzüncü Yıl Üniversitesinin, Çiftçi Eğitim Merkezi projesi olduğunu anımsatarak, "Üzüntülerimden biri de şu. Çiftçi eğitim merkezleri her kentte 3-5 tane var ama salonlar boş. Herkes bir bencillik içinde. Benim bakanlığımın eğitim merkezi var, sadece bakanlıkta eğitim veriliyor. Herkese oranın açık olması lazım, herkesin eğitim görmezi lazım. Korkarım yarın üniversitede bu projede de eğitim merkezi böyle olursa o zaman istediğimizi elde edemeyiz. Eğitim merkezlerinin açık olması lazım. Hepsinin en az günde 9 saat çalışması lazım. Eleştiri olarak kabul etmeyin. İçim yandığı için söylüyorum. Çiftçi Eğitim Merkezi diyoruz ama bu merkezlerin bir ayda kaç saat kullanıldığını çok merak ediyorum. Verimlilik nedir bu merkezlerde. En büyük ihtiyacımız eğitim. Para para para değil, eğitim eğitim eğitim." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin görevlerini sadece öğrenci yetiştirmek olarak görmediğine işaret eden Fakıbaba, "Öğrenci yetiştirmek birinci görev olabilir ama sanayide, tarımda ne oluyor, yıllık tarım hasılası nedir, bu arttırıldı mı, üniversitenin rolü nedir, bunu açık konuşmak lazım." dedi.

Şanlıurfa'dan gelerek Van'da bakan olarak konuşmasını öğretmenlere borçlu olduğunu, öğretmen olmayı çok istemesine rağmen Allah'ın nasip etmediğini belirten Fakıbaba, bundan sonra gittiği her yerde bakanlıkla ilgili fakültelerin hocalarıyla bir araya gelmeye dikkat edeceğini aktardı.

Fakıbaba, ziyaretin ardından Tuşba ilçesindeki Et Süt Kurumu temel atma törenine geçti.