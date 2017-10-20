Öğrencilerin güvenliği için okulda turnike sistemi

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da "Güvenli Okul Projesi" kapsamında pilot uygulama yapılan lisedeki öğrencilerin giriş ve çıkışları kartlı sistemle izleniyor.

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi girişine konulan turnike sistemiyle öğrenciler, okula giriş ve çıkışlarında kartlarını okutuyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının öğrencilerin güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.

Sistemle, öğrencinin okula giriş yaptığına ilişkin velisine mesaj gönderildiğini anlatan Gün, "Öğrenci haftalık ders programına göre çıkış yapabiliyor. Dersi varsa çıkamıyor. Sistem, öğrenciye ulaşabilme, öğrencinin takibi, velinin anında bilgi edinmesi açısından bizim için büyük anlam ifade ediyor." dedi.

Gün, lisedeki pilot uygulamanın sonuçlarına göre, sistemin diğer okullarda uygulanıp uygulanmamasına karar verileceğini dile getirdi.

Lise Müdürü Bahadır Sazlı ise velilerden gelen yoğun talep üzerine, yabancıların okula girmesini engellemek ve öğrencilerin güvenliğini artırmak için kartlı sisteme geçtiklerini bildirdi.

Sazlı, sistemle, öğrenciler ders başladıktan sonra 15 dakika içinde okula giriş yapmadığı takdirde velilerine mesaj gönderildiğini de belirtti.

Turnike uygulamasının her okulda hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Sazlı, sistem sayesinde öğrencilerin kendilerini güvende hissettiğini anlattı. Sazlı, velilerin de uygulamadan memnun olduğunu, kendilerine teşekkür ziyaretinde bulunduğunu kaydetti.

Velilerden Murat Ekmekçi ise çocuğunun okula gelmediğine dair mesaj aldıklarını belirterek, "Biz de çocuğumuzu kontrol amaçlı geldik. Okul bu güvenliği sağlamış. Çok teşekkür ederiz." dedi.

Lisenin 9. sınıf öğrencisi Edanur Taştan ise yeni sistemden memnun olduğunu kaydederek, "Bence çok iyi bir sistem. Okula yabancılar giremiyor. Dersimiz doluyken dışarı çıkamıyoruz." diye konuştu.



