Çölyak hastalarının ekmeğini belediye temin edecek

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EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi, kentteki çölyak hastalarının glutensiz ekmek ihtiyacını karşılayacak.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve aynı zamanda tıp doktoru olan Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, çölyak hastalığı olan vatandaşlarla belediyede bir araya geldi.

Gürkan, çölyak hastalığının tedavisi olmadığını ve bu hastaların glutensiz ekmek yemesi gerektiğini sölyedi.

Glutensiz ekmeğin kentteki fırınlarda üretilmediğini anlatan Gürkan, "Edirne'de fırın açmayı düşündük ama gerek hasta sayısı gerekse maliyet bunu yapmamızı engelledi. Çölyak hastalarının ekmek ihtiyaçlarını İstanbul'dan biz tedarik edeceğiz. Çölyak hastası vatandaşlarımız sağlık işleri müdürlüğümüze başvurabilir. Ekmek bu, karnınızı doyurmanız gerekiyor. Belediye olarak glutensiz ekmeğe erişimi sağlayacağız." diye konuştu.

Tanrıkulu ise yüzde 1 görülen çölyak hastalığının kronik ve genetik bir hastalık olduğunu, yaklaşık 2 yıldır bu projeye ilişkin çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Glutensiz ekmek üretmek için ayrı bir fırının olması gerekiyor. Edirne'de devlet hastanesi ve üniversite hastanesindeki gastroenteroloji uzmanlarından hasta sayılarımızı aldık. 170 civarında hastaya ulaştık ve daha sonra İstanbul Halk Ekmek'e gittik. Diğer belediyelerin de buradan hizmet aldığını öğrendik. Maalesef bu hastalığın tedavisi yok. Sıkı bir diyet yapmanız gerekmekte. Hastalık alerjik bir durum, buğday ununda gluten var. Hasta ömür boyu bu diyeti yapmalı. Glutensiz gıdalarla beslenmeli, yoksa kemik, kas erimeleri yaşanıyor. Çok ciddi hastalıklarla karşı karşıya kalıyorlar. Bu fırınlar ayrı bir işletme olmak zorunda. Çünkü normal unun tozundan bile bulaşabilir."

İki çocuğu da çölyak hastası olan Sabriye Çorlu ise birçok hastanın İstanbul'dan glutensiz ekmek siparişi veridiğini anlattı.

Glutensiz ekmeğin marketlerde paket şeklinde 7 ila 8 lira civarında satıldığını bu nedenle normal ekmeğe göre pahalı olduğunu aktaran Çorlu, "İstanbul'dan çok kez sipariş verdim. Beklediği için ekmek bize ulaştığında küflenmiş şekilde geldi. Glutensiz ekmek bulmakta zorlanıyoruz. Yurtdışındaki marketlerin bir çoğunda bu konuyla ilgili ayrı reyonlar var." dedi.

Konuşmaların ardından Gürkan, hastalara ve yakınlarına glutensiz ekmek ikram etti.