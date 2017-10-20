Atatürk portresi oluşturmak için 10 bin gönüllü aranıyor

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MERSİN (AA) - Mersin'de merkez Toroslar Belediyesi, 10 Kasım törenleri kapsamında Atatürk portresi oluşturmak için 10 bin gönüllü arıyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamada, Çağdaşkent Mahallesi'ndeki Toroslar Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk portresi için 10 bin kişinin bir araya getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Daha önce Anıtkabir'de 6 bin kişiyle Atatürk potresi oluşturulduğu hatırlatılan açıklamada, Mersin'deki organizasyona ise 10 bin kişinin katılımının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için 10 Kasım'da düzenleyecekleri organizasyona 7'den 70'e tüm vatandaşların katılımasını istedi.

Gelecek nesillere bir miras olarak sunulacak görüntüye eşlik edecek 10 bin gönüllünün aynı zamanda tarihi bir ana da tanıklık edeceğine belirten Tuna, şunları kaydetti:

"Belediyemizin değil esas halkımızın organizasyonu olacak anma programımızda, 10 bin gönüllüyle birlikte oluşturacağımız Atatürk portresiyle, ulu önderimize ve cumhuriyetimize ilelebet sahip çıkacağımızın dünyaya da bir mesajını vermiş olacağız. Bu büyük organizasyonda Atatürk portresinde yer almak isteyen gönüllü vatandaşlarımız bekliyoruz. Bu vatandaşlarımız Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinde bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile belediye hizmet binasında bulunan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne başvuru yapabilirler."