Cenaze aracıyla uyuşturucu sevkiyatı iddiası

ANTALYA (AA) - Diyarbakır'dan cenaze aracıyla Antalya'ya uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddia edilen10 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Diyarbakır'dan tekerlekli sandalye, peynir bidonu ve cenaze araçlarıyla Antalya'ya uyuşturcu sevkiyatı yaptıkları öne sürülen gruba yönelik operasyon düzenlendi.
Antalya ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda 13 kilogram esrar, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 2 şarjör, 44 av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.S, S.Y, A.M, M.M, M.G, M.K, D.K, cezaevi firarileri T.Ç. ve Ş.K. ile E.A. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sema Yazar Semt Polikliniğinde sağlık kontrolünden geçirildi.