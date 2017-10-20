Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: (1)

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YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, PKK/PYD'lilerin Rakka'da terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini asmasına ilişkin, "Terör örgütü, 'biz teröristlerle iş birliği yapmıyoruz, orada teröristler yok, Suriye Demokratik Güçleri' var diyen Amerika'yı 'biz buradayız' diye yalanlamışlardır." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, ABD'nin desteklediği YPG'li teröristlerin DEAŞ'tan aldıkları Rakka'da Öcalan posterleri açmalarını hatırlatması üzerine Bozdağ, Türkiye'nin defalarca çok net bir şekilde Kuzey Irak'ta PYD ve YPG'nin PKK terör örgütünün uzantısı olduğunu ifade ettiğini anımsattı.

Bir terör örgütüyle mücadele edilirken bir başka terör örgütüyle dönemsel de olsa taktiksel de olsa iş birliği yapmanın çok büyük bir yanlışlık olduğunu her defasında Amerikalı yetkililere aktarıldığını belirten Bozdağ, "Türkiye ve dünya kamuoyuna bunu açıkladık. PKK eşittir YPG'dir, YPG eşittir PYD'dir. Hepsi PKK terör örgütünün parçalarıdır." dedi.

Amerikalı yetkililerin SDG (PKK/PYD) ile iş birliği yaptıklarını söylediklerini dile getiren Bozdağ, "Biz de diyoruz ki SDG, PYD, YPG'nin farklı bir versiyonuyla yer aldığı bir oluşum. Bugün SDG'nin içinde yer alan unsurların neredeyse tamamına yakını PKK, YPG ve PYD'den oluşuyor. Bunun yanlış olduğunu defaatle söyledik. 'Yapmayın yanlış yapıyorsunuz' dedik." bilgisini verdi.

Bozdağ, Rakka'da DEAŞ terör örgütünün çekildiği yerlere ABD'nin desteklediği SDG, diğer bir adıyla oradaki PKK, PYD, YPG unsurlarının girdiğini aktaran Bozdağ, şöyle devam etti:

"Şehrin meydanında da terörist başı Öcalan'ın posterlerini astıkları gibi terör örgütlerinin bez paçavralarını da oraya astılar. Şimdi bu çıkan fotoğraflar, sonuçlar çok net bir şekilde Türkiye'nin tezlerinin ne kadar doğru olduğunu dünyaya açık bir şekilde ilan etmektedir. Öte yandan ortaya çıkan bu fotoğraf, Amerika'nın bugüne kadar söylediklerinin hepsini tekzip etmektedir ve terör örgütü, 'biz teröristlerle iş birliği yapmıyoruz, orada teröristler yok, Suriye Demokratik Güçleri' var diyen Amerika'yı 'biz buradayız' diye yalanlamışlardır. Bugün ortaya çıkan bu durum SDG'nin PKK, PYD ve YPG olduğunun da alenen bir itirafı durumundadır. Bu fevkalade büyük bir yanlışlıktır. Türkiye ile Amerika ilişkilerine çok büyük zarar vermektedir. Umarız ortaya çıkan bu gerçeklik, Amerika'yı tekzip eden bu durum karşısında Amerika bugüne kadar sürdürdüğü politikayı yeniden değerlendirmeye alır ve bu yanlış gidişten döner, terör örgütleriyle dayanışma içerisinde değil Türkiye gibi büyük bir devletle dayanışma içerisinde bölgedeki teröre karşı mücadeleyi yürütme yolunu tercih eder."

(Sürecek)