Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 polis memuru, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, Tekkeköy Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memurları Ü.C. ve N.A. ile Atakum Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru A.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.