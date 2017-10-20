Sinop'taki FETÖ/PDY davası

SİNOP (AA) - Sinop'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, dönemin Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya'nın eşi eski Albay Temel Çetinkaya hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.
Sinop Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" iddiasıyla tutuklu yargılanan eski Albay Temel Çetinkaya ile avukatı katıldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen duruşmada mahkeme heyeti, Çetinkaya'nın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 15 Kasım'a erteledi.
Bu arada Çetinkaya'nın eşi Yasemin Özata Çetinkaya da duruşmayı takip etti.
Darbe girişiminin ardından tutuklanan ve 22 Eylül'deki duruşmada adli kontrol hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Çetinkaya, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 28 Eylül'de yeniden tutuklanmıştı.