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Kütahya'daki cinayet

20 Ekim 2017 Cuma, 15:54

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, ormanlık alanda bir kişiyi zincirle boğarak öldürdükleri iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zincirle boğularak öldürülen Hakan Kirez'in katil zanlıları oldukları iddiasıyla F.A. ve H.K'yı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgularında suçlamaları reddettikleri öğrenildi. Zanlılar, Kirez'in birlikte kullandıkları sentetik uyuşturucu nedeniyle ölmüş olabileceğini öne sürdü.

Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sazak Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 18 Ekim'de cesedi bulunan Hakan Kirez'in (34) boynunda zincir izleri olduğu ve boğularak öldürüldüğü belirlenmişti.


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