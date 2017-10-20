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Yuttuğu kokaini Türkiye'ye sokmaya çalıştı

20 Ekim 2017 Cuma, 16:11
Yuttuğu kokaini Türkiye'ye sokmaya çalıştı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Brezilya uyruklu bir kişinin çekilen röntgen filminde, midesinde kokain bulunan 59 kapsül olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sao Paulo'dan Zürih aktarmalı Antalya seferini yapan uçakta bulunan Brezilyalı W.L.A.T. isimli kişinin uyuşturucu kuryesi olduğu bilgisine ulaştı.

Uçaktan indikten sonra gözaltına alınan şüphelinin valizinde uyuşturucu maddeye rastlanılmadı. Bunun üzerine götürüldüğü hastanede röngeni çekilen şüphelinin midesinde 59 kapsül tespit edildi.

Hastanede gözetim altında tutulan kişinin midesinden, içinde 649 gram kokain bulunan 59 kapsül çıkarıldı.


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