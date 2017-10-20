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Karabük'teki FETÖ/PDY davasında karar

20 Ekim 2017 Cuma, 16:13

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 10'u tutuklu 11 eski emniyet mensubunun yargılandığı davada sanıklar 4 yıl 7 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar eski Emniyet Amiri Salih Yılmaz, eski komiser yardımcıları Ali Bacak ve Ramazan Kılıç, eski polis memurları Telat Aydın, Çağrı Şentürk, Ramazan Öktem, Emrah Coşkun, Hakkı Demirci, Ergin Bayar, Ethem Karaman ve tutuksuz yargılanan Celal Karaca ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada son savunmalarını yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Öktem'e 7 yıl 6 ay, Bacak, Demirci, Yılmaz, Kılıç, Coşkun, Karaman ve Aydın'a 6 yıl 10 ay 15 gün, Bayar ve Karaca'ya 6 yıl 3 ay, Şentürk'e de 4 yıl 7 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, Karaca'nın tutuksuz halinin devamına, tutuklu sanıklardan Bayar ve Şentürk'ün tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.


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