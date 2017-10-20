Edirne'nin kadın ambulans şoförü görev başında

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EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi ambulansında direksiyona geçen Çiçek Yalçın, serhat şehrinin sokaklarında hayat kurtarmak için zamana karşı yarışacak.

Fırıncılar odasınca hibe edilen ambulans Edirne Belediyesi önünde düzenlenen törenle hizmete alındı. Ambulansın direksiyonuna da Çiçek Yalçın geçti.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, törende yaptığı konuşmada, 2015'te Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi ile güzel bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Projesi'ni hayata geçirdiklerini anlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"2015, 2016 ve 2017 bütçelerimizi bu şekilde gerçekleştirdik. Türkiye'de bunu uygulayan 11 belediyeden biriyiz. Kadınlarımızın sosyal yaşamlarıyla ilgili bazı kararlar aldık. Bir kadın arkadaşımız toplu ulaşım sistemine şoför olarak başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Ivanka Trump bu konuyla ilgili güzel bir tweet atmıştı. Edirne Belediye Meclisinden kadın şoför çalıştıran toplu ulaşım araçlarından ruhsat harcı almama, ücretleri almama gibi karar aldık. Türkiye'de ilk kez kadına, çocuğa şiddet uygulayan, uyuşturucudan sabıkası olanların toplu taşıma da çalıştırılmaması için kararlar aldık. Türkiye'de yine ilk kez saat 22.00'den itibaren kadınların toplu ulaşımda durak haricinde istediği yerde inebilmesi için de karar aldık. Diğer iller hep bizden sonra başladılar bu çalışmalara. Bugün Edirne'nin ilk kadın ambulans şoförü hizmete başlıyor. Çiçek Yalçın kardeşimiz gerekli eğitimleri aldı. Hem de ikinci ambulansı hizmete alıyoruz. Hayırlı olsun."

Yalçın da Gürkan'a kendisine bu fırsatı sunduğu için teşekkür etti.

Uzun süredir hayalini kurduğu işi yapacağı için mutlu olduğunu aktaran Yalçın, "Fırıncılar odasının Edirne Belediyesine hediye ettiği ambulansı gördüm. Başkanımızdan da bu işi talep ettim. O da beni kırmadı." dedi.

Konuşmaların ardından Yalçın, ambulansın direksiyonuna geçerek görevine başladı.