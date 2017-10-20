Kocaeli'de göçmenleri taşıyan teknenin batması

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği yasa dışı geçişle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul ve Düzce'de operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, Kefken açıklarında batan teknedekileri İstanbul'dan Kocaeli'ye götürdükleri iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden teknedeki göçmenleri Kocaeli'ye götüren otobüsün şoförü İshak U. ile Cahit U. ve Hüseyin K. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kocaeli açıklarında 22 Eylül'de yaşanan olayda, 64 göçmeni kaçak olarak Romanya'ya götürmeye çalışan tekne yük tankerine çarpması sonucu batmıştı. Kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 40 göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarılmıştı.