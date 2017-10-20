Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kocaeli'de göçmenleri taşıyan teknenin batması

20 Ekim 2017 Cuma, 16:25

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği yasa dışı geçişle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul ve Düzce'de operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, Kefken açıklarında batan teknedekileri İstanbul'dan Kocaeli'ye götürdükleri iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden teknedeki göçmenleri Kocaeli'ye götüren otobüsün şoförü İshak U. ile Cahit U. ve Hüseyin K. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kocaeli açıklarında 22 Eylül'de yaşanan olayda, 64 göçmeni kaçak olarak Romanya'ya götürmeye çalışan tekne yük tankerine çarpması sonucu batmıştı. Kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 40 göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarılmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Büfeden hırsızlık güvenlik kamerasında
YEREL

BÜFEDEN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KOCAELİ MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Eski KOTO Başkanı Özdağ'ın tahliyesi
YEREL

ESKİ KOTO BAŞKANI ÖZDAĞ'IN TAHLİYESİ
&quot;Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi&quot; Projesi
YEREL

"KARİYER PORT MÜKEMMELİYET MERKEZİ" PROJESİ
Kocaeli'de çalılık alanda kadın cesedi bulunması
YEREL

KOCAELİ'DE ÇALILIK ALANDA KADIN CESEDİ BULUNMASI
Kazada ölen futbolcu toprağa verildi
YEREL

KAZADA ÖLEN FUTBOLCU TOPRAĞA VERİLDİ
Dubai merkezli şirketten Kocaeli'ye yatırım planı
YEREL

DUBAİ MERKEZLİ ŞİRKETTEN KOCAELİ'YE YATIRIM PLANI
Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
Genç futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti
YEREL

GENÇ FUTBOLCU TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ
Kocaeli'de çalılık alanda kadın cesedi bulundu
YEREL

KOCAELİ'DE ÇALILIK ALANDA KADIN CESEDİ BULUNDU