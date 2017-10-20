FETÖ sanığı polisler hakim karşısında

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ADANA (AA) - Adana'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ve meslekten ihraç edilen eski polis memuru 9'u tutuklu 25 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Sedat Ş. ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar Metin A, Serhan Ö, Mehmet E.T, Aydın K, İbrahim C.T, Yasin E, Ramazan Ç, Cesur T. ise bulundukları Hatay Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mahkemede, sanıklar üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmadıklarını ve ByLock programını kullanmadıklarını ileri sürerek tahliye ya da beraatlerini talep etti.

Heyet, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına, tutuksuz yargılanan Abdullah T, Coşkun K, Bengü T, Ömer Y, Ahmet Ç'nin ByLock kullandıkları gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verdi. Duruşmaya katılmayan sanıklar Muammer P, Sedat U, Çağatay A, Veysel Ö, Adnan E, Hasan S, Ahmet Ü'nün tutuklanmak üzere yakalanması kararı verilerek duruşmayı erteledi.