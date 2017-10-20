Antalya'da rögara düşen çocuğu itfaiye ekipleri çıkardı

ANTALYA (AA) - Muratpaşa ilçesinde 30 metrelik rögara düşen 7 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Ezgi Şengül (7) Fener Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde kediyle oynarken üzerindeki betonun kırılması sonucu 30 metrelik rögara düştü.
Durumu fark eden baba Mehmet Şengül, "Sen benim güçlü kızımsın. Seni kurtaracağım kızım" diyerek kızını sakinleştirmeye çalıştı.
Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, rögara sarkıttığı halatlar yardımıyla çocuğu kurtardı.
İtfaiye ekiplerince kurtarılan ve hafif yaralan Ezgi Şengül, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Baba Mehmet Şengül, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.