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Kazada ölen futbolcu toprağa verildi

20 Ekim 2017 Cuma, 17:02
Kazada ölen futbolcu toprağa verildi

KOCAELİ (AA) - Gebze'de trafik kazasında hayatını kaybeden TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kocaeli Birlikspor'un U-17 takımı oyuncusu 16 yaşındaki Harun Ezer'in cenazesi toprağa verildi.

Gebze'de dün akşam yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Ezer için Köşklüçeşme Mahallesi'ndeki Hatipdüzü Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Ezer'in ailesi, yakınları ve arkadaşlarıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kocaeli Birlikspor Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz, Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Yavaşer, kulüp yöneticileri ile spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Törende taziyeleri kabul eden genç futbolcunun bir kargo firmasında çalıştığı öğrenilen babası İsmet Ezer'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Ezer'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Pelitli Mezarlığı'nda defnedildi.

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