Gaziantep'te otomobilden hırsızlık

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te park halindeki bir otomobilden 43 bin avro çalındı.

Ayakkabı üreten bir firmada çalışan Ahmad Şavak, bankadan çektiği parayı otomobiline koyarak Trikotajcılar Sitesi'ndeki iş yerine gitti.

Şavak'ın ofisten evrak almak için araçtan indiği sırada, kendisini takip eden otomobille gelen şüpheliler, kapısı açık bırakılan araçtaki 43 bin avroyu çalarak kaçtı.

Geri döndüğünde paranın araçta olmadığını fark eden Şavak, polise haber verdi. İmalathanedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, araçta da parmak izi tespiti yaptı.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, park halindeki araca yaklaşan beyaz renkli bir otomobilin arka kapısından inen şüpheli, parayı almak isterken bir işçinin geldiğini fark edince uzaklaşıyor. İşçinin gitmesinin ardından tekrar araca yönelen şüpheli, para bulunan poşeti alarak geldiği otomobille kayıplara karışıyor.

Öte yandan, olayda kullanılan otomobilin de çalıntı olduğu belirlendi.