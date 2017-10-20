Konya'da şehit ailesine ev hediye edildi

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KONYA (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen Onbaşı Hüseyin Kavalbacak'ın Konya'daki ailesine ev hediye edildi.

Seydişehir ilçesi Ketenli Mahallesi'nde yaptırılan iki katlı ev, düzenlenen törenle şehit babası Ali Kavalbacak'a teslim edildi.

Vali Yakup Canbolat, yaptığı konuşmada, evin tamamlanarak aileye teslim edilmesinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Konya'nın vatan uğruna verdiği çok sayıda şehidinin bulunduğuna dikkati çeken Canbolat, şöyle konuştu:

"Geçen yıl yaşadığımız bir acıyı bugün duygusal olarak tekrar yaşıyoruz. Seydişehir, kendine yakışan bir çalışmayı ortaya koydu. Bugün şehidimizin ailesine yakışır bir ev yapıldı. Belediye, kaymakamlık ve hayırsever insanlarımız bir araya gelerek bu eseri ortaya çıkardı. Bu birlikteliğe, hayırlı çalışmaya katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Bunun diğer ilçelere ve yörelere örnek olmasını temenni ediyorum."

Baba Kavalbacak ise çok mutlu olduklarını belirterek, kendilerine destek sağlayan herkese teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Vali Canbolat, şehit babasına evin anahtarını verdi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay İsmet Cansaran, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.