Kars'ta kaçak sigara operasyonu

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KARS (AA) - Kars'ta kaçakçılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, kaçak sigara, nargile tütünü ve puro ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "DUMAN-2" uygulamasında Kars'ta da 26 iş yerine operasyon düzenlendi.

Kars Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan çalışmalarda daha önce tespit edilen iş yerlerinde yapılan aramada, bin 225 gümrük kaçağı kaçak sigara, 903 adet puro, 171 kilo 220 gram sarmalık kıyılmış tütün, 100 kilo 450 gram nargile tütünü, 6 elektronik sigara, 309 elektronik sigara likidi, 185 bin 400 boş makaron, bir av tüfeği, 23 dolu av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, 15 kişi hakkında işlem yapıldı.