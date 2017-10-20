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Kocaeli'de çalılık alanda kadın cesedi bulunması

20 Ekim 2017 Cuma, 17:22

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çalılık alanda kadın cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli, bir yıl önce cinayeti işlediğini itiraf etti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 25 Ekim 2016'da Gebze ilçesindeki evinden ayrılıp kendisinden bir daha haber alınamaması üzerine hakkında kayıp müracaatı bulunan E.A. (31) için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Ekiplerin kayıp kadının öldürülmüş olabileceğini değerlendirerek soruşturmayı derinleştirdiği ifade edilen açıklamada, araştırmalar sonucunda olayın şüphelisinin S.S. (35) olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, S.S'nin dün Gebze'de düzenlenen operasyon sonucu yakalandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Asayiş Şube Müdürlüğümüzde şüpheli S.S. yapılan tahkikatında, maktul E.A'nın kız arkadaşı olduğunu, aralarında çıkan tartışma neticesi maktul E.A'nın başına araç içerisinde ateşli silahla ateş ettiğini ve cesedi Muallimköy mevkisi alt tarafı çalılık alana attığını itiraf etmiştir. Şüpheli S.S'nin cesedi atmış olduğunu beyan ettiği yerde yapılan araştırmalarda sert plastik malzeme altında çürümüş ve tanınmaz halde bir kadın cesedi bulunmuştur. Ceset gerekli işlemler için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştır."

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün çalılık alanda kadın cesedi bulunmuş, olayla ilgili bir kişi gözaltına alınmıştı.

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