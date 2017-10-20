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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) iş birliğinde limancılık sektörü için nitelikli iş gücü yetiştirmek hedefiyle hayata geçirilen, "Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi" Projesi kapsamında başarılı kursiyerler sertifikalarını aldı.

KSO Toplantı Salonu'nda düzenlenen proje kapanış toplantısında konuşan KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, güzel bir iş birliği gerçekleştirerek projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Amaçlarının limanlarda çalışanlarla mesleği olmayanlara meslek edindirmek olduğunu ifade eden Zeytinoğlu, iki simülatörle katılımcılara eğitim verildiğini kaydetti.

Zeytinoğlu, liman saha istif makinesi operatörlüğü, mobil vinç operatörlüğü ve liman vinç operatörlüğü eğitimleri verildiğini dile getirerek, "Projede eğitim süreleri takribi 15 gün oluyor. Bugüne kadar 30'a yakın kişiyi eğittik. Projenin kapasitesi yılda 400 kişiye eğitim vermek. Şayet vardiyalı tesisimizi kullanırsak da 500 kişiye kadar çıkabiliyoruz. Sonuçta sertifika veriyoruz. Ayrıca kursiyerlerimiz TÜRKLİM bünyesindeki Kariyer Port Personel Belgelendirme Merkezi'nde sınava girip başarılı olmaları halinde mesleki yeterlilik belgesini de alacaklar. Bu konu mecburi hale geldi." dedi.

Kursiyerlere İngilizce desteği de verdiklerini anlatan Zeytinoğlu, ABD'deki bir liman ziyareti sırasında vinç operatörü ücretlerinin yüksekliğinden bahsetti.

Zeytinoğlu, "İngilizce becerisinde de yeteri kadar başarı gösterebilirsek bu eğittiğimiz kişiler, Türkiye'deki ihtiyaçları karşıladıktan sonra insan gücü ihracatı noktasında da hedefimiz olabilir." diye konuştu.

- "Merkezleri Türkiye çapında büyütme kararlılığındayız"

TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kenan Selçuk da derneğin 11 alanda mesleki yeterlilik sertifikası verdiğini belirtti.

Amaçlarının sadece mevcut liman çalışanlarının değil, istihdamın geliştirilmesine yönelik olarak, işi olmayan limanda çalışmak isteyen insanların eğitilerek meslek edindirilmesi olduğunu vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla yaklaşık 3 bin 500 kişi TÜRKLİM tarafından yapılan sınavlar sonucunda belgelendirilmiş durumdadır. Bu, Kocaeli'de açtığımız ilk mükemmeliyet merkezidir. Bu merkezleri Türkiye çapında büyütme kararlılığındayız. Bunun çalışmalarına devam ediyoruz."

MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ise MARKA olarak Kocaeli'de gelişmeye, yenilikçiliğe, eğitime ve istihdama büyük önem verdiklerini dile getirerek, bu doğrultuda kurumlarla işbirliği içinde çalıştıklarını söyledi.

Projede yetişen nitelikli iş gücünün liman işletmelerinde verimliliği arttırıp, iş güvenliğini temin edeceğini aktaran Çöpoğlu, merkezin sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü karşılamak amacıyla bu alanda çalışmak isteyenlere de hizmet vereceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Zeytinoğlu, Selçuk ve Çöpoğlu, eğitimde başarılı olan kursiyerlere sertifikalarını verdi.



