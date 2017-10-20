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KAYSERİ (AA) - Türkiye Minikler Masa Tenisi Şampiyonası, çeşitli illerden yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla Kayseri'de başladı.

Talas Spor Salonu'nda üç gün sürecek şampiyonada sporcular, çift erkekler, çift kızlar, tek erkekler ve tek kızlar kategorilerinde mücadele ediyor.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Soyak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada geleceğin milli takımlarını oluşturacak altyapı planlaması yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Burada ilk 6'ya giren sporcuları kamplara alıp, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde eğitime tabi tutacağız. Şu anda federasyon olarak Avrupa ve dünya arenasında gençler, büyükler, yıldızlar kategorilerinde katılımlar yapıyoruz. Küçüklerde de zamam zaman bazı turnuvalar düzenleniyor, bunların altyapısını oluşturuyoruz. Geleceğin yıldız ve genç milli takımlarının oluşturulması için bu etkinlik her yıl düzenleniyor ve bunun çok büyük faydalarını görüyoruz."

Şampiyonaya Ankara'dan katılan Ayten Ulutaş, 4 sene önce bu sporla tanıştığını ve geçen yıl Türkiye şampiyonu olduğunu ifade ederek, "Burada da hedefim birincilik. Avrupa ikincisi olan Özge Yılmaz'ı kendime örnek alıyorum. Hedefim Avrupa'da da derece yapmak." dedi.

Sporculardan Hakan Işık da burada bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, "Türkiye şampiyonu olup Ankara'yı güzel bir şekilde temsil etmek için geldim. Beş senedir masa tenisi oynuyorum, hedefim Avrupa şampiyonu olmak." ifadelerini kullandı.

Esma Gün ise ablasını örnek alarak 3 yıl önce masa tenisine başladığı, bu sporu severek yaptığını belirtti.