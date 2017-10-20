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8. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar Festivali

20 Ekim 2017 Cuma, 17:32
8. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar Festivali

ANTALYA (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün unvanı "Gazipaşa" isminin ilçeye verilişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 8. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar Festivali başladı.

Kortej yürüyüşüyle başlayan festivale AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik ve vatandaşlar ile turistler katıldı.

Kortejdeki narlarla süslenen otomobil, vatandaşlar ve turistlerden ilgi gördü.

Belediye Başkanı Çelik, kortej yürüyüşünün ardından yaptığı açıklamada, ilçeye Gazipaşa isminin verilişinin 95'inci yılını kutladıklarını söyledi. Çekirdeksiz narın Gazipaşa'da yoğun bir şekilde yetiştirildiğine dikkati çeken Çelik, "İlçede yılda 4 bin ton üretim gerçekleşiyor. Türkiye'de her pazara ve her bölgeye gönderemiyoruz çünkü üretimimiz yeterli değil." dedi.

Festivalde nar suyu sıkma, nar yeme ve nardan piramit yapma yarışmaları gerçekleştirildi.

İki gün sürecek festivalde çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlenecek.


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