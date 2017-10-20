Şırnak'ta "Sosyal Denge Sözleşmesi"nin yenilenmesi

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ŞIRNAK (AA) - Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkanı Mürsel Turbay, Şırnak İl Özel idaresi ile sandika arasında yürütülen "Sosyal Denge Sözleşmesi"nin yenilenmesine ilişkin, "Büyük bir şevkle ve heyecanla hizmetlerine devam eden personelimizin bu sözleşme ile motivasyonlarının en üst seviyeye çıkacağına inanıyorum." dedi.

Turbay, beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç ve Pakistan Emek Federasyonu Genel Sekreteri Haji Muhammad Saeed ile Şırnak’ta temaslarda bulundu.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile görüşen Turbay, daha sonra Bem-Bir-Sen Genel Başkanlığı ile Şırnak İl Özel İdaresi arasında yürütülen "Sosyal Denge Sözleşmesi"nin yenilenmesi toplantısına katıldı.

Turbay, burada yaptığı konuşmada, Şırnak İl Özel İdaresi çalışanlarının yaptığı çalışmaların karşılığını bulmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Sözleşmenin yenilenmesinin hayırlara vesile olmasını dileyen Turbay, şöyle konuştu:



"Büyük bir şevkle ve heyecanla hizmetlerine devam eden personelimizin bu sözleşme ile motivasyonlarının en üst seviyeye çıkacağına inanıyorum. Bu sözleşmenin imzalanması konusunda bizlere her türlü desteği veren, personelin yasal hakkının verilmesi konusunda hiç tereddüt etmeyen ve halkına gerçek anlamda hizmet eden personelin yanında duran İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Turan Bedirhanoğlu ve Valimiz Mehmet Aktaş beye teşekkür ediyoruz. Bu sözleşmeyi sonuna kadar hak eden mesai saati gözetmeksizin çalışan değerli personel arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Daha sonra Şırnak'ın Cizre ilçesine geçen Turbay, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Faik Arıcan'ı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Kaymakam Arıcan ile sendikacılık hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını belirten Turbay, Türkiye'de yerel yönetimlerde çalışan yaklaşık 110 bin kişiden 70 bininin Bem-Bir-Sen üyesi olduğunu söyledi.