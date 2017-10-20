Konya'daki 16 yıl sonra aydınlatılan cinayet

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KONYA (AA) - Konya'da 2001 yılında yol kenarında cesedi bulunan müteahhidi silahla öldürdükleri iddiasıyla cinayetten 16 yıl sonra yakalanan 4 sanıktan 3'ü ağırlaştırılmış müebbet, biri ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Deniz Boyacı, Soner Susam, Ramazan Sarı ve Halil Veren, müştekiler Cemal ve Derviş Ergün ile taraf avukatları katıldı.

Savcının esas hakkındaki mütalaasını okumasının ardından sanıkların tamamı, bir diyecekleri olmadığını söyledi.

Bunun üzerine mahkeme heyeti kararını açıkladı ve sanıkların tamamına ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini bildirdi.

Sanıklardan Deniz Boyacı'nın (33), olay tarihinde 17 yaşında olması nedeniyle cezası 12 yıla düşürüldü.

- Olayın geçmişi

23 Nisan 2001'de Konya-Ankara karayolunun 37'nci kilometresinde, Ilgın ilçesinde taş ocağı işleten müteahhit Ali Ergün (41) silahla öldürülmüş halde bulunmuş, olayı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip, Ilgın'daki inşaatlarda çalışan işçileri SGK kayıtlarından tek tek tespit etmişti.

İnşaatta çalıştıkları belirlenen işçilerden Deniz Boyacı, Soner Susam (35), Ramazan Sarı ve o dönemde asker kaçağı Halil Veren'in (40), olay günü eşyalarını almadan ilçeden ayrıldıkları tespit edilmişti. Boyacı ve Veren'in, bu cinayetten 3 ay sonra Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde aynı aileden ikisi çocuk 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili hüküm giydikleri, cezalarını çekerek 2016 yılının Aralık ayında cezaevinden tahliye edildikleri belirlenmişti.

Polis, cinayetten 16 yıl sonra 27 Mart 2017'de, Boyacı ve Susam'ı Zonguldak'ta, Sarı’yı Manisa'da, Veren'i de İstanbul'da yakalamıştı.