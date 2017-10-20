Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,51 ila 36,65 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|26,51
|28,00
|27,13
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|33,00
|34,00
|33,50
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|32,00
|36,65
|34,20
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|1,80
|1,80
|1,80
|HMS
|Patates
|KG
|1,00
|1,00
|1,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış