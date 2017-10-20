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Erzurum Ticaret Borsası

20 Ekim 2017 Cuma, 17:52

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,51 ila 36,65 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG26,5128,0027,13HMS
Et BüyükbaşKG 33,00 34,00 33,50HTS
Et KüçükbaşKG 32,00 36,65 34,20 HTS
İnek SütüKG1,801,801,80HMS
PatatesKG 1,00 1,00 1,00 HTS


HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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