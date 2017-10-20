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VAN (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Eti 50 liradan yemeyeceksiniz, yüzde 40 düşük fiyata yiyeceksiniz. Bakanlık olarak kısa zamanda et fiyatlarıyla ilgili çalışma yapacağız." dedi.

Bakan Fakıbaba, çeşitli açılışlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Van'da, Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, protokol üyeleri ve partililer tarafından karşılandı.

Buradan Valiliğe geçen Fakıbaba, Vali Zorluoğlu'nu ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakanlık görevine getirilmesinin üzerinden 3 ay geçtiğini ve bu sürede sürekli dolaştığını belirten Fakıbaba, "Van benim için çok farklı. Iğdır'da görev yaptığımda hep Van'a gelir ve buradan ailemle kahvaltı yaparak ayrılırdım. Van ile ilgili gerekli bilgileri sürekli alıyorum. Van, her şeyin en güzeline layık. İnşallah milletvekillerimizle, valimizle, il teşkilatımızla elimizden geldiği kadar her türlü görevi yapmaya hazırız. Arkadaşlarımızın çok kısa zamanda güzel işler yaptıklarını öğrenmek beni mutlu etti. Bundan sonra da bu hizmetler devam edecektir." diye konuştu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak Van'a ayrı önem verdiğini, bunu bütün Vanlıların bilmesi gerektiğini ifade eden Fakıbaba, kentin hayvancılık konusunda eskiden beri çok önemli bir il olduğunu, eski şanına layık şekilde hayvancılığına devam edeceğine inandığını söyledi.

- "Et fiyatlarında kalıcı çözümler için çalışıyoruz"

Fakıbaba, daha sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek, kente gelen İranlı turistlerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Bakan Fakıbaba, ziyaret ettiği kuyumcu esnafının, "Hayvancılık bölgesinde yaşıyoruz ama etin kilosunu 50 liradan yiyoruz. Fiyatların düşürülmesi konusunda sizlerden destek bekliyoruz." demesi üzerine, "Eti 50 liradan yemeyeceksiniz. Yüzde 40 düşük fiyata yiyeceksiniz." şeklinde karşılık verdi. Esnafla şakalaşan Bakan Fakıbaba, "Desem ki altını yüzde 40 düşüğüne bana verin, vermezsiniz." dedi.

Fakıbaba, "Bakanlık olarak kısa zamanda et fiyatlarıyla ilgili çalışma yapacağız. Türkiye'de hayvancılığın artırılmasına yönelik çalışmalarımız var. Van'da hayvancılığa özellikle büyük destek vereceğiz. Bakanlık olarak et fiyatlarında kısa vadeli çözüm değil, kalıcı çözümler arıyoruz." şeklinde konuştu.

Esnaf ziyaretinin ardından Van Büyükşehir Belediyesince kurulan Sürekli Eğitim Merkezi'nin açılışını yapan Fakıbaba, sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.

Geleceğin teminatı gençlerin daha iyi eğitim alabilmeleri için büyük imkanlar sunulduğunu vurgulayan Fakıbaba, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sıcak bir sınıfta öğrenciler var. Bizim zamanımızda böyle imkanlar yoktu. İnanıyorum, siz bunu iyi değerlendireceksiniz. Birbirinize sahip çıkın. Farklı fikirlerden olabilirsiniz ama bir ülkemiz, bir Van'ımız, bir bayrağımız var. Buna sahip çıkalım. Gerçekten sizler bizim geleceğimizsiniz. Bizim her şeyimizsiniz. Sizlerle ülke daha ileriye gidecek. Farklı insanlar bir arada, Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı, yarın İranlısı gelebilir. Ne güzel bir zenginlik. Gerçek bir mozaik. Herkes aynı şeyi düşündüğünde güzellik oradan çıkmıyor ama farklı şeyler olduğu zaman güzellikler ortaya çıkıyor. Sizleri yürükten seviyorum, başarılı olmanız için dua ediyorum. Benim de çocuklarım var. İnşallah hepiniz meslek sahibi olacak, evleneceksiniz ve ülkenizde mutlu olacaksınız. Birbirinizi sevin. Bir tek şey var, sevgi. Sevmeyi sevin. Birbirinizi, ülkemizi, çalışmayı, üretmeyi ve ideallerinizi sevin. Hayalleriniz olsun, hayali olmayanın başarısı olamaz. Bu ülke büyük bir ülke ve sizler başarılı olacaksınız. Daha önce de gelmiştim. Şimdi çok farklı bir Van ile karşılaştım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Bakan Fakıbaba, açılışın ardından cuma namazı için Hz. Ömer Camisi'ne geçti.