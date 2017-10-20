Bakan Fakıbaba Van'da kitap fuarı açılışına katıldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın katılımıyla açıldı.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Bakan Fakıbaba, fuarın Van için hayırlara vesile olacağına inandığını söyledi.

Fuar vesilesiyle kitap okuma alışkanlığı olmayanların da bu alışkanlığı kazanacaklarına inandığını vurgulayan Fakıbaba, "Bugün eğitimle ilgili ikinci açılışımız. Kitapların içinde çok önemli bilgiler ve tecrübeler var. Burada hocalarımız var. Okumanın ne kadar önemli olduğunu sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay da okumayı her zaman hayatın merkezine koyan biri olduğunu dile getirdi.

Çok beğendiği kitapları fazla aldığını ve kendisini ziyaret eden gençlere hediye ettiğini anlatan Atalay, şunları kaydetti:

"Kitabı diplomadan ayırmak gerekiyor. Kültür ve medeniyet dediğimizde temelinde okuma yazma, düşünme ve akıl var. Aklı çalıştırmanın da zekayı geliştirmenin iyi yollarından biri okumak. Bilen bilmeyen, cahil alim bütün ayrımların temelinde okuma olayı var. Çocuklara bırakacağımız en büyük miras okuma alışkanlığıdır. Okumayla irtibatlı olanlar daha kolay anlıyor, seviyor. Belediyemiz çok önemli bir etkinlik yapıyor. Bu kadar büyük yayınevlerinin katılması, yazarların kente gelmesi çok önemli. Okullarımız da buralara öğrencileri getirsinler ve öğrenciler bu kitapları görsün. Bu fırsatı iyi değerlendirelim."

Vali Murat Zorluoğlu ise fuara Türkiye genelinde 105 yayınevinin katıldığını, yazar, şair ve araştırmacıyı vatandaşlarla buluşturduklarını vurguladı.

Fuarın Van halkı, 330 bin ilk, orta ve lise ile 30 bin üniversite öğrencisi için önemli bir fırsat olduğuna dikkati çeken Zorluoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gösterilen birçok çabaya rağmen kitap okuma oranının arzu edilen seviyede olduğunu söylememiz mümkün değil. Günde 3-5 saatini televizyona, internete, akıllı telefonlara ayıran insanlarımızın kitap okumaya ayırdığı sürenin yılda 10 saati bulmaması ilk emri 'oku' olan bir dinin mensupları olarak hakikaten bize yakışmıyor. 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen, bölgesinde önemli hedefleri olan bir ülkenin kitap okuma oranının da bu hedeflerle orantılı şekilde olması gerekir. Kitap fuarlarının bu anlamda önemli bir araç olacağını düşünüyorum. Van Kitap Fuarı'nın da halkımızın okuma alışkanlığı ve kitap sevgisine önemli katkı yapacağına inanıyoruz."

Bakan Fakıbaba ve açılışa katılan protokol üyeleri, konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesini keserek yayınevlerinin stantlarını ziyaret etti.