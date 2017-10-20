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Denizli Ticaret Borsası

20 Ekim 2017 Cuma, 18:13

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 8,29 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlik Kg0,850,85MTS
Mısır slajKg0,190,19MTS
Buğday makarnalık Kg 0,94 0,94TTS
Buğday sert Kg 0,85 0,94 MTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut ekstra leblebilikKg 11,0113,09MTS
BarbunyaKg 4,004,00MTS
Yağlı tohumlar
Ay çekirdeği çerezlikKg7,86 9,44TTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğKg 8,298,29MTS
Çeşitli gıda maddeleri
Dana (karkas)Kg 26,0726,70MTS
Kuru meyveler
Antep fıstığı (paketlenmiş)Kg 55,0055,00TTS
Orman mahsulleri
Çeşitli otlar Kg 0,65 0,65 MTS
Kasaplık canlı hayvanlar



DanaAd4.300,008.572,50MTS
Çeşitli maddeler
Kekik Kg 6,806,80MTS
Diğer ürünler



DomatesKg0,280,28MTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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