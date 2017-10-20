DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 8,29 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,85
|0,85
|MTS
|Mısır slaj
|Kg
|0,19
|0,19
|MTS
|Buğday makarnalık
|Kg
|0,94
|0,94
|TTS
|Buğday sert
|Kg
|0,85
|0,94
|MTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|11,01
|13,09
|MTS
|Barbunya
|Kg
|4,00
|4,00
|MTS
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|7,86
|9,44
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|8,29
|8,29
|MTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Dana (karkas)
|Kg
|26,07
|26,70
|MTS
|Kuru meyveler
|Antep fıstığı (paketlenmiş)
|Kg
|55,00
|55,00
|TTS
|Orman mahsulleri
|Çeşitli otlar
|Kg
|0,65
|0,65
|MTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|4.300,00
|8.572,50
|MTS
|Çeşitli maddeler
|Kekik
|Kg
|6,80
|6,80
|MTS
|Diğer ürünler
|Domates
|Kg
|0,28
|0,28
|MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış