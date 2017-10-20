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Muş merkezli FETÖ/PDY operasyonu

20 Ekim 2017 Cuma, 18:13

MUŞ (AA) - Muş merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik Muş merkezli 6 ilde operasyon icra edildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 11 kişiye yönelik operasyonda, 6 kişi gözaltına alınmıştır. 5 kişinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, diğer illerle bağlantılı çalışmalarda ise 2'si askeri personel olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmış ve 2 kişi adli mercilerce tutuklanmıştır."

Açıklamada, kentte her türlü terör örgütü ve mensuplarının gerçekleştirmeye çalıştıkları eylemlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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