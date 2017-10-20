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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: (1)

20 Ekim 2017 Cuma, 18:24
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: (1)

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Türkiye, sadece bilinen terör örgütleriyle mücadele etmiyor, aynı zamanda da bu terör örgütlerini yemleyen karanlık güçlerle de mücadele ediyor. O yüzden Türkiye'nin bulunduğu yerde güçlü olması, Türkiye'nin istikrarının, güçlü iktidarının varlığına bağlıdır." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin huzurunu, istikrarını, güven ortamını bozmak için çok ciddi gayret gösterildiğini belirtti.

Irak'ta ve Suriye'de büyük bir yangın olduğunu anımsatan Bekir Bozdağ, şunları söyledi:

"İçimizde FETÖ terör örgütü var, PKK terör örgütü var, DHKP-C terör örgütü var, dışarıda ama Türkiye’de eylem yapan DEAŞ terör örgütü var, 10 civarında da Türkiye’de eş zamanlı eylem koyan terör örgütü var. Bu terör örgütlerini destekleyen ülkeler var, istihbarat örgütleri var, karanlık güçler var. Türkiye, sadece bilinen terör örgütleriyle mücadele etmiyor, aynı zamanda da bu terör örgütlerini yemleyen karanlık güçlerle de mücadele ediyor. O yüzden Türkiye’nin bulunduğu yerde güçlü olması, Türkiye’nin istikrarının, güçlü iktidarının varlığına bağlıdır. Onun için baktığınızda 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün arkasından Türkiye büyük bir tarihi reformu yaptı. Herkes, 'sırası mıydı bunun' diye düşündü belki ama bizim başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi."

Bozdağ, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada, etrafta, içeride ve dışarıda olan bitene baktıklarında, Türkiye'nin birliğini, bölünmezliğini, huzurunu, istikrarını, güven ortamını halkın sigortasıyla sigortalama ihtiyacı doğduğunu bildirdi.

- Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" diye büyük bir reformu hayata geçirdiklerini anlatan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bunun anlamı, Türk milletinin birliği ve dirliğinin daima ayakta olmasıdır. Bunun anlamı, sadece ülkenin bölünmez bütünlüğü değil, milletin de bölünmez bütünlüğünün iktidara yansımasıdır. Bunun anlamı Türkiye'de siyasi istikrarın, hükümet sisteminin doğal sonucu daima her seçimde yenilenerek var olması ve devam etmesidir, kalıcı olmasıdır, güçlü iktidarın var olmasıdır, güçlü liderlerin Türkiye'yi yönetmesidir ve Türkiye’nin kazanmasıdır. Onun için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Suriye'de, başka yerde, orada, burada olup bitenler ve Türkiye üzerine hesap yapanların bütün hesabını, bütün oyununu bozmuştur. Bizim birliğimizin, dirliğimizin, istiklalimizin, istikbalimizin teminatı elbette sadece cumhurbaşkanlığı sistemi değil, 80 milyon aziz milletimiz, anayasamız, Meclisimiz, hükümetimiz, ordumuz, güvenlik güçlerimiz, kurum kuruluşlarımız. Bunlar var ama biz bunun yanına milletin iradesini de getirdik koyduk artık."

Bozdağ, yüzde 50 artı 1 oy almayanın bundan sonra Türkiye’nin yönetiminde söz sahibi olamayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu neyi getirecek, siyasal alanda birliği zorlayacak, partilerin uçlarda siyaset yapmayı bırakıp merkeze gelmesini sağlayacak, birbirini iten üslubu, dili bırakıp birbirini kucaklayan dile ve üsluba herkesi dönüştürecek ve birliğimiz kazanacak, dirliğimiz kazanacak, istikrarımız kazanacak ve bu milletin çoğunluğunun 'evet' dediği Türkiye’yi yönetecektir. Bundan daha büyük birliğin, dirliğin istikrarı, sigortası olmaz. O nedenle Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak isteyenlere diyoruz ki 15 Temmuz 2016'da FETÖ hainleriyle yapamadığınızı, yaptıramadığınızı bundan sonra asla yapamayacaksınız asla yaptıramayacaksınız. Bu milletin istikrarını bozamayacaksınız, bozduramayacaksınız, huzurunu, güvenini, barış ortamını yok edemeyeceksiniz asla yok ettiremeyeceksiniz."

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle, Türkiye'de hükümetin güçlü olacağını ve bu gücün de yegane belirleyicisinin halk olacağına işaret eden Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Türkiye'nin huzurundan, birliğinden, dirliğinden rahatsız olan çevrelerin hep ayağa kalktığını, Almanya, Amerika, Fransa ve herkesin karşı olduğunu aktardı.

- "Tarihi büyük bir reformdur"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Türkiye'nin kendi hükümet sistemini değiştirdiğine işaret ederek, "Zannedersiniz ki beyefendilerin hükümet sistemini değiştiriyoruz. Sana ne kardeşim, biz kendi hükümet sistemimizi değiştiriyoruz. Niye karışıyorlar? Çünkü karıştırabilecekleri bir Türkiye artık önlerinden çekiliyor." dedi.

Milletin istikrarını, huzurunu, güvenini, barışını yok etmenin artık mümkün olmayacağını anlatan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O nedenle de 15 Temmuz’dan sonra atılan bu adım, çok net söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası, milletimizin ve devletimizin istiklali ve istikbali bakımından tarihi büyük bir reformdur, büyük bir değişimdir. Cumhuriyet’in ilanıyla Atatürk’ün liderliğinde 1919’da başlayan mücadele nasıl yeni bir Türkiye’nin kapısını araladıysa, 15 Temmuz 2016’dan sonra 2017’de yaptığımız bu referandum da aradan geçen yüzyıl sonra Türk milleti için yeni sayfaları açmış, yeni kapıları aralamıştır. İnşallah, bu sayfaları sizin gibi değerli insanlarla aziz milletimiz beraber yazacak ve milletimiz, devletimiz bugünkünden gelecekte daha iyi ve daha güçlü olacaktır."

(Sürecek)


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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: &quot;(Türk ve ABD heyetleri arasındaki vize görüşmesi) Ankara Büyükelçisi'nin bize göre eksik veya yanlış bilgilendirmesi sonucu ortaya çıkan bir sorunla Türkiye ile Amerika karşı karşıya. Ankara'da yapılan bu görüşme her iki tarafın olayın esası hakkında karşılıklı birbirini bilgilendirmeleri ve doğru verilerin paylaşılmasına yol açmıştır. Yapıcı olarak geçmiştir ve taraflar görüşme sonuçlarını hükümetlerine aktararak oradan yeni bir irade almak üzere ayrıldılar. Umarız ki kısa bir süre sonra bu sorun aşılır.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI BOZDAĞ: "(TÜRK VE ABD HEYETLERİ ARASINDAKİ VİZE GÖRÜŞMESİ) ANKARA BÜYÜKELÇİSİ'NİN BİZE GÖRE EKSİK VEYA YANLIŞ BİLGİLENDİRMESİ SONUCU ORTAYA ÇIKAN BİR SORUNLA TÜRKİYE İLE AMERİKA KARŞI KARŞIYA. ANKARA'DA YAPILAN BU GÖRÜŞME HER İKİ TARAFIN OLAYIN ESASI HAKKINDA KARŞILIKLI BİRBİRİNİ BİLGİLENDİRMELERİ VE DOĞRU VERİLERİN PAYLAŞILMASINA YOL AÇMIŞTIR. YAPICI OLARAK GEÇMİŞTİR VE TARAFLAR GÖRÜŞME SONUÇLARINI HÜKÜMETLERİNE AKTARARAK ORADAN YENİ BİR İRADE ALMAK ÜZERE AYRILDILAR. UMARIZ Kİ KISA BİR SÜRE SONRA BU SORUN AŞILIR."
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, &quot;(PKK/PYD'lilerin Rakka'da PKK elebaşı Öcalan'ın posterini asması) Ortaya çıkan bu fotoğraf, Amerika'nın bugüne kadar söylediklerinin hepsini tekzip etmektedir ve terör örgütü, 'biz teröristlerle işbirliği yapmıyoruz, orada teröristler yok, Suriye Demokratik Güçleri var' diyen Amerika'yı biz buradayız diye yalanlamışlardır. Ortaya çıkan bu durum SDG'nin PKK yektir PYD ve YPG olduğunun da alenen bir itirafı durumundadır. Bu fevkalade büyük bir yanlışlıktır. Türkiye ile Amerika ilişkilerine çok büyük zarar vermektedir. Umarım ortaya çıkan bu gerçek, Amerika'yı tekzip eden durum karşısında bugüne kadar sürdürdüğü politikayı yeniden değerlendirmeye alır ve bu yanlış gidişten döner.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ, "(PKK/PYD'LİLERİN RAKKA'DA PKK ELEBAŞI ÖCALAN'IN POSTERİNİ ASMASI) ORTAYA ÇIKAN BU FOTOĞRAF, AMERİKA'NIN BUGÜNE KADAR SÖYLEDİKLERİNİN HEPSİNİ TEKZİP ETMEKTEDİR VE TERÖR ÖRGÜTÜ, 'BİZ TERÖRİSTLERLE İŞBİRLİĞİ YAPMIYORUZ, ORADA TERÖRİSTLER YOK, SURİYE DEMOKRATİK GÜÇLERİ VAR' DİYEN AMERİKA'YI BİZ BURADAYIZ DİYE YALANLAMIŞLARDIR. ORTAYA ÇIKAN BU DURUM SDG'NİN PKK YEKTİR PYD VE YPG OLDUĞUNUN DA ALENEN BİR İTİRAFI DURUMUNDADIR. BU FEVKALADE BÜYÜK BİR YANLIŞLIKTIR. TÜRKİYE İLE AMERİKA İLİŞKİLERİNE ÇOK BÜYÜK ZARAR VERMEKTEDİR. UMARIM ORTAYA ÇIKAN BU GERÇEK, AMERİKA'YI TEKZİP EDEN DURUM KARŞISINDA BUGÜNE KADAR SÜRDÜRDÜĞÜ POLİTİKAYI YENİDEN DEĞERLENDİRMEYE ALIR VE BU YANLIŞ GİDİŞTEN DÖNER."
Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği toplantısı
YEREL

JEOTERMAL KAYNAKLI BELEDİYELER BİRLİĞİ TOPLANTISI