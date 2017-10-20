Başbakan Yardımcısı Bozdağ: (1)

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YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Türkiye, sadece bilinen terör örgütleriyle mücadele etmiyor, aynı zamanda da bu terör örgütlerini yemleyen karanlık güçlerle de mücadele ediyor. O yüzden Türkiye'nin bulunduğu yerde güçlü olması, Türkiye'nin istikrarının, güçlü iktidarının varlığına bağlıdır." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin huzurunu, istikrarını, güven ortamını bozmak için çok ciddi gayret gösterildiğini belirtti.

Irak'ta ve Suriye'de büyük bir yangın olduğunu anımsatan Bekir Bozdağ, şunları söyledi:

"İçimizde FETÖ terör örgütü var, PKK terör örgütü var, DHKP-C terör örgütü var, dışarıda ama Türkiye’de eylem yapan DEAŞ terör örgütü var, 10 civarında da Türkiye’de eş zamanlı eylem koyan terör örgütü var. Bu terör örgütlerini destekleyen ülkeler var, istihbarat örgütleri var, karanlık güçler var. Türkiye, sadece bilinen terör örgütleriyle mücadele etmiyor, aynı zamanda da bu terör örgütlerini yemleyen karanlık güçlerle de mücadele ediyor. O yüzden Türkiye’nin bulunduğu yerde güçlü olması, Türkiye’nin istikrarının, güçlü iktidarının varlığına bağlıdır. Onun için baktığınızda 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün arkasından Türkiye büyük bir tarihi reformu yaptı. Herkes, 'sırası mıydı bunun' diye düşündü belki ama bizim başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi."

Bozdağ, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada, etrafta, içeride ve dışarıda olan bitene baktıklarında, Türkiye'nin birliğini, bölünmezliğini, huzurunu, istikrarını, güven ortamını halkın sigortasıyla sigortalama ihtiyacı doğduğunu bildirdi.

- Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" diye büyük bir reformu hayata geçirdiklerini anlatan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bunun anlamı, Türk milletinin birliği ve dirliğinin daima ayakta olmasıdır. Bunun anlamı, sadece ülkenin bölünmez bütünlüğü değil, milletin de bölünmez bütünlüğünün iktidara yansımasıdır. Bunun anlamı Türkiye'de siyasi istikrarın, hükümet sisteminin doğal sonucu daima her seçimde yenilenerek var olması ve devam etmesidir, kalıcı olmasıdır, güçlü iktidarın var olmasıdır, güçlü liderlerin Türkiye'yi yönetmesidir ve Türkiye’nin kazanmasıdır. Onun için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Suriye'de, başka yerde, orada, burada olup bitenler ve Türkiye üzerine hesap yapanların bütün hesabını, bütün oyununu bozmuştur. Bizim birliğimizin, dirliğimizin, istiklalimizin, istikbalimizin teminatı elbette sadece cumhurbaşkanlığı sistemi değil, 80 milyon aziz milletimiz, anayasamız, Meclisimiz, hükümetimiz, ordumuz, güvenlik güçlerimiz, kurum kuruluşlarımız. Bunlar var ama biz bunun yanına milletin iradesini de getirdik koyduk artık."

Bozdağ, yüzde 50 artı 1 oy almayanın bundan sonra Türkiye’nin yönetiminde söz sahibi olamayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu neyi getirecek, siyasal alanda birliği zorlayacak, partilerin uçlarda siyaset yapmayı bırakıp merkeze gelmesini sağlayacak, birbirini iten üslubu, dili bırakıp birbirini kucaklayan dile ve üsluba herkesi dönüştürecek ve birliğimiz kazanacak, dirliğimiz kazanacak, istikrarımız kazanacak ve bu milletin çoğunluğunun 'evet' dediği Türkiye’yi yönetecektir. Bundan daha büyük birliğin, dirliğin istikrarı, sigortası olmaz. O nedenle Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak isteyenlere diyoruz ki 15 Temmuz 2016'da FETÖ hainleriyle yapamadığınızı, yaptıramadığınızı bundan sonra asla yapamayacaksınız asla yaptıramayacaksınız. Bu milletin istikrarını bozamayacaksınız, bozduramayacaksınız, huzurunu, güvenini, barış ortamını yok edemeyeceksiniz asla yok ettiremeyeceksiniz."

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle, Türkiye'de hükümetin güçlü olacağını ve bu gücün de yegane belirleyicisinin halk olacağına işaret eden Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Türkiye'nin huzurundan, birliğinden, dirliğinden rahatsız olan çevrelerin hep ayağa kalktığını, Almanya, Amerika, Fransa ve herkesin karşı olduğunu aktardı.

- "Tarihi büyük bir reformdur"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Türkiye'nin kendi hükümet sistemini değiştirdiğine işaret ederek, "Zannedersiniz ki beyefendilerin hükümet sistemini değiştiriyoruz. Sana ne kardeşim, biz kendi hükümet sistemimizi değiştiriyoruz. Niye karışıyorlar? Çünkü karıştırabilecekleri bir Türkiye artık önlerinden çekiliyor." dedi.

Milletin istikrarını, huzurunu, güvenini, barışını yok etmenin artık mümkün olmayacağını anlatan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O nedenle de 15 Temmuz’dan sonra atılan bu adım, çok net söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası, milletimizin ve devletimizin istiklali ve istikbali bakımından tarihi büyük bir reformdur, büyük bir değişimdir. Cumhuriyet’in ilanıyla Atatürk’ün liderliğinde 1919’da başlayan mücadele nasıl yeni bir Türkiye’nin kapısını araladıysa, 15 Temmuz 2016’dan sonra 2017’de yaptığımız bu referandum da aradan geçen yüzyıl sonra Türk milleti için yeni sayfaları açmış, yeni kapıları aralamıştır. İnşallah, bu sayfaları sizin gibi değerli insanlarla aziz milletimiz beraber yazacak ve milletimiz, devletimiz bugünkünden gelecekte daha iyi ve daha güçlü olacaktır."

(Sürecek)



