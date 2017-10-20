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ERZURUM (AA) - Erzurum'da Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen "Çocuk İstismarının Nedenleri ve Koruyucu Önlemler Çalıştayı" başladı.

Atatürk Üniversitesi Mavi Salon'da düzenlenen çalıştayda, istismara uğrayan çocukların daha çok fiziksel ve cinsel şiddete maruz kaldığı dile getirildi ve bunların hukuksal boyutları üzerinde duruldu.

Açılış konuşmasını yapan KADEM Erzurum İl Temsilcisi Fatime Alkan, Türkiye'nin toplumsal sorunlarından çocuk istismarı konusu üzerinde önemle durulması gerektiğini belirterek çalıştaya katılanlara teşekkür etti.



AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu da geleceğin teminatı çocuklar için yapılan çalıştaya katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Taşkesenlioğlu, çocuğun istismarını ortadan kaldırmak için hükümetin önemli işler yaptığını anımsatarak, "Çocuğun ihmali ve istismarını ortadan kaldırmak için özellikle aileden kaynaklanan ihmali ortadan kaldırmak amacıyla 15 yıldır topyekun bir kalkınma programı başlattık." dedi.

Çocuğu güçlendirmenin yolunun, ailenin güçlenmesinden geçtiğine dikkati çeken Taşkesenlioğlu şöyle konuştu:

"Bir aile güçlendirdiğiniz takdirde çocuğu da güçlendirmiş olursunuz. O yüzden gayrisafi milli hasılanın artırılmasını sağladık ve kişi başı 3 bin 200 dolar olan milli geliri 11 bin dolara çıkardık. Bunun en önemli yansıması da çocuk üzerinde olacak çünkü çocuğun yaşantısına etki eden olumsuzlukların ortadan kaldırılması lazımdı."

Taşkesenlioğlu, devletin gerçekleştirdiği iyileştirmelerin yanında halkın da çocuk istismarına duyarlı davranması gerektiğini vurgularak, şunları kaydetti:

"Eğitim hizmetlerini artırdık ama söz konusu çocuk istismarına geldiğinde orada durup insanlığımızı sorgulamamız gerekiyor. Bu yasalarla sadece insanların davranışlarına ket vurabilirsiniz ama ebeveynler olarak bizden sonraki nesillerin bu tür şeyleri yaşamaması için kendi yetiştirdiğimiz çocuğa şimdiden eğitim vermemiz gerekiyor."

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise çocuklar için yapılan çalıştaydan dolayı KADEM yetkililerine teşekkür ederek, üniversite olarak bu tür programlara desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Çomaklı, çocuk istismarının temelinde birçok ihmalin yattığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre çocuğa bakmakla yükümlü olan kişinin gelişimi için gerekli ihtiyaçların karşılanmaması çocuk istismarına da neden olabiliyor. Bu yüzden üniversitelerin toplum üzerindeki görevlerinden biri de gelecek kuşaklar için üstlendiği prensiplerin farkındalığını sağlamaktır. Bu toplum bizden rol modellik bekliyor. Çocuk istismarındaki sorumluluğu sadece bir kuruma yüklememek gerekir. Bu bütün kurumların bir görevidir ve bu sorun bir sosyal sorumluluktur."

Konuşmaların ardından çalıştaya katılan İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Ulukol ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Erzurum Adli Tıp Grup Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Gök çocuk istismarında yaşanan vakalar, ailelerin istismardaki rolü ve hukuki çözümleri konulu sunum yaptı.

Çalıştay yarın da devam edecek.





