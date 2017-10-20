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SAMSUN (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Şu anda sağlıkta dönüşümü tamamladık. Sağlıkta gelişim, kalite ve sürdürülebilirlik üzerine çalışıyoruz. Kalite deyince bu sadece söz değil, mükemmeliyet merkezleri sertifikası almak için bazı hastanelerimizi harekete geçirmek istiyoruz." dedi.

Bakan Demircan, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, onurla, gururla, başları dik olarak yaşayabilmeleri ve insanlığa katkı sağlayabilmeleri için ayaklarının takıldığı yerden yeniden kalkmak zorunda olduklarını söyledi.

Bilgi üretmeleri gerektiğini vurgulayan Demircan, "Bilgiyi üreten bir toplum olmak zorundayız. İşte bu bilgi yuvaları ve üniversiteler, bunu yapmayı üstlenmiş. Türkiye buradan kalkacak ayağa." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin etrafının yangın yeri olduğuna işaret eden Demircan, şöyle devam etti:

"Ülkeler parçalanıyor, tarih boyunca bir arada yaşayan toplumlar birbirine düşürülüyor. Bu ülke ve büyük millet, yoluna güçlü şekilde devam edecekse bilginin gücünü yakalayarak devam edecek. Bilgi, gücün kaynağıdır. Bilgi üreteceğiz ve güçlü olacağız. Türkiye'nin başka çıkış yolu yok. Tabii bunun yanında birlik ve beraberliğimizi koruyacağız. Birlik ve beraberliğimizi tehdit eden hususlar varsa onların da gereğini yerine getireceğiz. Birlik ve beraberliğimiz olmazsa bilgiyi üretmekte zaten zaafa düşeriz. Coğrafyada üzerimize gelen tehlikeler karşısında biz de zorlanırız."

Sağlık hizmetlerinde, Türkiye'nin standardını, belirli seviyeye çektiğine dikkati çeken Demircan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda sağlıkta dönüşümü tamamladık. Sağlıkta gelişim, kalite ve sürdürülebilirlik üzerine çalışıyoruz. Kalite deyince bu sadece söz değil, mükemmeliyet merkezleri sertifikası almak için bazı hastanelerimizi harekete geçirmek istiyoruz. Yani sağlık turizmine soyunacağız. Sağlık turizminde Türkiye'nin büyük potansiyeli var. Türkiye bu konuda üzerine düşeni yapacaksa sağlık hizmetleri verdiği mekanları, donanımları, hizmet standardını elbetteki dünyadaki en üst düzeye çektiğini göstermek zorunda."

- "Beyin göçü veren bir ülke olmaktan çıkmalıyız"



Bakan Demircan, üniversitelerin de başarılarını dışarıya tanıtmak ve standartlarını yükselmek için dışarıdan öğrenci ve öğretim üyesi alması gerektiğine işaret ederek, hukuki mevzuat açısından engel varsa taleplerin kendilerine ulaştırilabileceğini bildirdi.

Demircan, "Biz beyin göçü veren bir ülke olmaktan çıkmalıyız. Buraya beyin göç etmeli, gelmeli." dedi.

Samsun'da ikinci bir üniversiteye ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Demircan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemlerde ikinci üniversite konusunu nihayetlendireceğiz. Samsun'da şehir hastanesinin yerini belirledik. Şehir içinde alanlar kalmadığı için böyle büyük yatırımlar için mecburen şehrin dışına çıkıyoruz. Şehirden çok fazla uzaklaşmamaya gayret ediyoruz. Hastaneler de birbirinin yoluna düşmesin ve her tarafa eşit şekilde yayılsın. Merkezde de kolay müracaat edilecek mevcut bir hastane yer alsın istiyoruz ama Gazi Hastanesi ekonomik ömrünün sonuna yaklaştı, artık yaşlı bir hastane bizim için. Onu da yenileyeceğiz. Atakum ve Tekkeköy'de de birer hastane tesis edeceğiz ve Samsun'da sağlık hizmetlerini kolay erişilebilir olarak vereceğiz."

Konuşmanın ardından Bakan Demircan, OMÜ'de ödüllü proje yapan öğretim üyelerine çeşitli hediyeler verdi.

Törene Vali Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Akif Çağatay Kılıç ve Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.



