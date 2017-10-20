TBMM FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Petek:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ORDU (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, "Fetullah Gülen baştan itibaren hain, yönetilmiş, kullanılmış, ülkesine ihanet için yetiştirilmiş, kendisini çok iyi gizleyip bütün örgüt militanlarını bu doğrultuda yetiştirmiş bir haindir." dedi.

Petek, Altınordu ilçesinde Tayfun Gürsoy Parkı'nda organize edilen "4. Ulusal Kitap Fuarı" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen, "İhanet ve Direniş" konulu konferansta yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimi ile 27 Mayıs darbesinin birbirine benzer yönleri olduğunu söyledi.

Her iki olayın da asker elbisesi giymiş bir grup hain tarafından gerçekleştirildiğini vurgulayan Petek, "27 Mayıs'ta da Genelkurmay Başkanını tekmeleyerek, sürükleyerek çıkarmışlardı. 15 Temmuz'da da Genelkurmay Başkanımız başta olmak üzere bazı komutanlarımızı elleri arkadan kelepçelenerek o bir grup hainin götürdüklerine şahit olduk." diye konuştu.

Petek, 12 Eylül darbesi sırasında cumhuriyet savcısı olduğunu anımsatarak, "12 Eylül, hiyerarşi içerisinde yapılan bir darbedir. Cumhuriyet savcısı olmama rağmen hukukun işlemediği, işletilmediği, sadece darbecilerin iki dudağı arasından çıkan sözlerin ferman kabul edildiği, bir sağdan bir soldan insanların asıldığı, 17 yaşındaki gencin idam edilmek için yaşının büyütüldüğü bir dönemdi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki bütün darbelerin ve darbe girişimlerinin dış kaynaklı olduğuna dikkati çeken Petek, "Kökü dışarıda, ihaneti içeridedir. 27 Mayıs'ın da 12 Eylül'ün de 12 Mart'ın da. 28 Şubat post modern darbesi ve 15 Temmuz darbe girişimi de aynı ihanetin dışa vuran görüntüleridir." dedi.

- "Bu aziz millet darbelerden çok çekti"

Petek, darbenin iyisi veya kötüsü olmadığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Hiyerarşi içinde emir komuta zinciri altında yapılanı ile bir grup hainin Silahlı Kuvvetler arasından çıkıp yapması arasında hiçbir fark yoktur. Darbe darbedir ve bu aziz millet darbelerden çok çekti. Onun için biz ister hiyerarşi içinde, isterse de bir grup çetenin yapmış olduğu darbe girişimi olsun hepsini şiddetle lanetliyoruz. Bir daha darbe olmaması için 15 Temmuz'da nasıl sabahlara kadar direndiysek, bundan sonra da mücadele kararlığı içerisinde olduğumuzu Türkiye'ye ve bütün dünyaya haykırıyoruz."

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sinsi bir hain olduğunu dile getiren Petek, şunları kaydetti:

"Fetullah Gülen dendi, hizmet dendi, vesaire değişik isimlerle anıldı ama 'bu örgütün başındaki örgüt lideri kim?' diye baktığımızda, başından itibaren seçilmiş, daha sonra kirli eller tarafından himaye edilmiş, istedikleri gibi yönlendirilmiş, sonunda da tetik çekme talimatı verilecek noktaya kadar getirilmiş bir kişiden bahsediyoruz. Sakın ha 'efendim önceden iyi Müslümandı, iyi vaizdi, Kur'an'a, sünnete bağlıydı da sonradan değişti falan.' Böyle bir şey yok. Fetullah Gülen baştan itibaren hain, yönetilmiş, kullanılmış, ülkesine ihanet için yetiştirilmiş, kendisini çok iyi gizleyip bütün örgüt militanlarını bu doğrultuda yetiştirmiş bir haindir. Bu adamın İslam adına değil, dünyada misyonerlerin emellerine, amaçlarına hizmet edecek şekilde kutsal İslam dinini tahrif etmekle görevlendirilmiş bir kişi olduğuna inanıyorum. Pek çok konuşmasında Kur'an ve sünnete riayet edeceği yerde rüyalarına inanıyor. Haşa, Allah ile münasebet kurduğunu söylüyor. Bizim mukaddes dinimiz İslam'ın, Kur'an ve sünnetin dışında kendi kafasına göre bir şey ortaya koyuyor."

Altınordu Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen ve açılış töreni yarın gerçekleştirilecek fuarın ilk etkinliğine Vali Seddar Yavuz, Cumhuriyet Başsavsıcısı Mehmet Ayaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve davetliler katıldı.