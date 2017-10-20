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KARDEMİR'den çevre yatırımı

20 Ekim 2017 Cuma, 18:54

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Ercüment Ünal, "Çelikhane Konverter ve Maden Çukurları Toz Toplama Sistemi" ihalesinin yapıldığını bildirdi.

Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihaleye en uygun teklifi veren firma yetkilileri ile protokol imzaladıklarını söyledi.

İhalenin, hem taraflar hem de Karabük için hayırlı olmasını dileyen Ünal, şunları kaydetti:

"Bugün en önemli çevre yatırımlarımızdan birisinin daha ihalesini tamamlayarak yüklenici firmasını belirlemiş bulunuyoruz. Firma hızla yatırım sürecine başlayacak. Bu yatırım 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Yine bilindiği gibi haziran ayında kamuoyuna açıkladığımız Sinter Fabrikası Muhtelif Noktalara Toz Toplama ve Tozsuzlaştırma Sistemleri Kurulması işi ile ilgili çevre yatırımımız da devam ediyor. Yüksek Fırın Tozsuzlaştırma Sistemi ihalesi ise bu hafta başında oluşturuldu ve 8 Kasım'da ihale kapanacak. Bu yatırıma ilişkin ihale sürecini de hızla tamamlamak istiyoruz. Böylelikle yıl sonuna kadar çevre yatırımlarına ilişkin projelerin tamamını başlatmış olacağız."

Fabrikada yapılan çevre yatırımlarından da bahseden Ünal, çevre konusunda Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye verdikleri sözleri tutmaya başladıklarını da anlattı.

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